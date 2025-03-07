Колобков о словах Медведевой про Новогорск: «Предположу, что Евгения говорит о тяжелых тренировках, а не о самой базе. Это потрясающее место, одно из лучших в мире»
Ранее двукратная чемпионка мира заявила, что абсолютно не скучает по спорту: «Каждое лето стабильные два месяца в Новогорске. Новогорск для всех фигуристов – тюрьма, ад адовый».
«Прочел высказывание нашей замечательной фигуристки Евгении Медведевой о сборах в Новогорске. Вспоминает она их словами «тюрьма» и «ад адовый». Предположу, что уважаемая спортсменка говорит о тяжелых тренировках и упорной работе, а вовсе не о самой базе.
Мне есть с чем сравнить. Новогорск, Озеро Круглое, Кисловодск, «Весна» в Сочи, база в Алексине, где тренируются паралимпийцы, Бронницы для гребцов – это действительно потрясающие места, одни из лучших в мире.
Мне довелось провести две недели в Швейцарии, на базе национальных сборных. Место красивое, но для работы не особо подходящее – скучно, не хватает комфорта. А наши базы создают все условия для подготовки спортсменов.
В СССР и России огромное внимание уделяли централизованной системе подготовки: спортсмены могли проводить на сборах до 260-270 дней в году, полностью погружаясь в тренировки. Проживание, питание, режим – все на высшем уровне, чтобы спортсмен мог сосредоточиться только на тренировках», – написал олимпийский чемпион по фехтованию, бывший министр спорта РФ Павел Колобков.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий