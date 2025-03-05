Медведева о роли в сериале «Универ. Молодые»: «Да, это камео, но я не похожа на себя в жизни. Моя героиня – немного зазвездившаяся»

Евгения Медведева рассказала об участии в съемках сериала «Универ. Молодые».

Премьера «Универ. Молодые» состоится на ТНТ в понедельник, 10 марта. Медведева появится на экране в роли самой себя.

«Да, это камео, но я в этом сериале не похожа на себя в жизни. Моя героиня – немного зазвездившаяся Женя Медведева, самая популярная девочка. Конечно, в реальности я так себя не веду, ха‑ха!

Это мой не первый опыт работы в сериале, но в комедийном масштабном проекте я ранее точно не участвовала. Это первый раз, когда у меня было несколько съемочных дней подряд. Конечно, я понимаю, что могла где‑то ошибаться, но ведь это тоже часть процесса», – сказала двукратная чемпионка мира.

Евгения Медведева снялась в сериале «Универ. Молодые»