Вероника Яметова: «Сейчас я показываю лучший результат за прошедшую половину сезона. Я была уверена, что у меня все получится»

Яметова: сейчас я показываю лучший результат за прошедшую половину сезона.

Вероника Яметова оценила прокат произвольной программы на ЧР-2026 и высказалась о переходе к Сергею Давыдову в ЦСКА.

— Эмоции положительные, впечатления очень хорошие, потому что была проделана очень большая работа над прыжками, скольжением, самой программой.

Сейчас я показываю лучший результат за прошедшую половину сезона. Я была уверена, что у меня все получится.

— Переход оправдался?

— Есть изменения в прыжках, скольжении, но я благодарна своим прошлым тренерам, они меня научили прыгать все тройные. В новом штабе мне немного подправили технику, работали над высотой прыжка, — сказала Яметова.