Медведева о спорте: «Абсолютно не скучаю. Сборы в Новогорске для всех фигуристов – тюрьма, ад адовый»

Евгения Медведева призналась, что не скучает по спорту.

— Как тебе атмосфера сборов, не скучаешь по конькам?

— Честно или соврать? Абсолютно не скучаю. С 2010 по 2018 год атмосфера сборов для меня… Каждое лето стабильные два месяца в Новогорске. Новогорск для всех фигуристов — тюрьма, ад адовый. Когда захотела повесить коньки на гвоздь, сделала это единственный раз и ни разу не пожалела.

— Но ты все равно выходишь на лед?

— Да.

— А как поддерживаешь форму?

— Сейчас, конечно, не каждый день. Когда знаю, что впереди ледовое шоу — провожу несколько тренировок. Мне обычно нужно две-три, чтобы прийти в себя. Сейчас я уже «лайтовая» фигуристка. Не прыгаю из-за того, что старые травмы дают о себе знать. Физически себя берегу, чтобы эти травмы не мешали в жизни.

— У нас говорят: «Мастерство не пропьешь», не знаю, говорят ли у вас.

— Да, к фигуристам это тоже относится, кстати. Уже многие пробовали, ничего не получилось, так что, действительно, мастерство не пропьешь, — сказала Медведева в видео «ФК Динамо Москва» .