Петр Гуменник: «Получить титул чемпиона России — не то чтобы это принципиально, но, конечно, очень бы хотелось этого, ведь это большой престиж»

Гуменник: очень бы хотелось титул чемпиона России, у многих моих коллег он есть.

Петр Гуменник высказался о возможной победе на чемпионате России.

После короткой программы на ЧР-2026 в Санкт-Петербурге Гуменник лидирует с результатом 103,77 балла.

«Получить титул чемпиона России — не то чтобы это прямо принципиально, что это единственная моя цель, но, конечно, очень бы хотелось этого, ведь это большой престиж.

И да, у многих моих коллег есть этот титул, а у меня еще нет. Я, конечно, стараюсь на всех стартах сделать все максимально чисто и набрать больше баллов, но тут еще бонусом хотелось бы наконец-то получить этот титул», — сказал Гуменник.