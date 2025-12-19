  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Петр Гуменник: «Получить титул чемпиона России — не то чтобы это принципиально, но, конечно, очень бы хотелось этого, ведь это большой престиж»
0

Петр Гуменник: «Получить титул чемпиона России — не то чтобы это принципиально, но, конечно, очень бы хотелось этого, ведь это большой престиж»

Гуменник: очень бы хотелось титул чемпиона России, у многих моих коллег он есть.

Петр Гуменник высказался о возможной победе на чемпионате России. 

После короткой программы на ЧР-2026 в Санкт-Петербурге Гуменник лидирует с результатом 103,77 балла.

«Получить титул чемпиона России — не то чтобы это прямо принципиально, что это единственная моя цель, но, конечно, очень бы хотелось этого, ведь это большой престиж.

И да, у многих моих коллег есть этот титул, а у меня еще нет. Я, конечно, стараюсь на всех стартах сделать все максимально чисто и набрать больше баллов, но тут еще бонусом хотелось бы наконец-то получить этот титул», — сказал Гуменник. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoПетр Гуменник
logoсборная России
мужское катание
logoчемпионат России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гуменник о произвольной Малинина с 7 четверными: «Это где‑то на грани того, чтобы демотивировать»
17 минут назад
Петр Гуменник: «Лутц в короткой у меня такой прыжок, на котором нервы больше всего сказываются. Доволен, что смог его спасти»
сегодня, 15:35
Бестемьянова о чемпионате России: «Дикиджи – фаворит в мужском одиночном катании, Петросян – в женском»
вчера, 09:56
Главные новости
Гуменник о произвольной Малинина с 7 четверными: «Это где‑то на грани того, чтобы демотивировать»
17 минут назад
Нелюбова и Елисова исполнили тройной аксель в короткой программе на чемпионате России
35 минут назад
Евгений Семененко: «Рад, что удается держать динамику чистых коротких программ в этом сезоне»
41 минуту назад
Марк Кондратюк: «В прокате показалось, что переборол мандраж. А после просто дурацкая ошибка»
сегодня, 15:43
Гуменник о сборах у Арутюняна: «По три часа в день он индивидуально со мной занимался. Каждую тренировку заново изучали технику»
сегодня, 15:41
Петр Гуменник: «Лутц в короткой у меня такой прыжок, на котором нервы больше всего сказываются. Доволен, что смог его спасти»
сегодня, 15:35
Чемпионат России. Петросян, Двоеглазова, Садкова, Хуснутдинова, Муравьева, Гущина, Синицына выступят с короткими программами
сегодня, 15:24Live
Владислав Дикиджи: «Заход на флип поменяли, сместили подальше. Все равно не получилось. Думаю, резоннее прыгать сальхов»
сегодня, 15:23
Мишин о прокате Семененко: «Что же делать судьям? Страшно ставить оценки»
сегодня, 15:16
Правительство США признало ответственность в крушении самолета, на котором летели фигуристы
сегодня, 15:09
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
сегодня, 13:30
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
сегодня, 12:55
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 06:50
Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
сегодня, 06:40
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
вчера, 10:09
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15