Нелюбова и Елисова исполнили тройной аксель в короткой программе на чемпионате России

Нелюбова и Елисова прыгнули тройной аксель в короткой программе на ЧР.

Камилла Нелюбова и Мария Елисова исполнили тройной аксель в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Обе фигуристки выступали в первой разминке. Нелюбова за исполнение короткой получила 69,47 балла, Елисова – 65,85 балла. Соревнования в короткой программе продолжаются.