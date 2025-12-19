Нелюбова и Елисова исполнили тройной аксель в короткой программе на чемпионате России
Нелюбова и Елисова прыгнули тройной аксель в короткой программе на ЧР.
Камилла Нелюбова и Мария Елисова исполнили тройной аксель в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Обе фигуристки выступали в первой разминке.
Нелюбова за исполнение короткой получила 69,47 балла, Елисова – 65,85 балла.
Соревнования в короткой программе продолжаются.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
