0

Нелюбова и Елисова исполнили тройной аксель в короткой программе на чемпионате России

Нелюбова и Елисова прыгнули тройной аксель в короткой программе на ЧР.

Камилла Нелюбова и Мария Елисова исполнили тройной аксель в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. 

Обе фигуристки выступали в первой разминке.

Нелюбова за исполнение короткой получила 69,47 балла, Елисова – 65,85 балла. 

Соревнования в короткой программе продолжаются. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Камилла Нелюбова
Мария Елисова
logoчемпионат России
женское катание
logoсборная России
