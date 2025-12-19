0

Марк Кондратюк: «В прокате показалось, что переборол мандраж. А после просто дурацкая ошибка»

Кондратюк: в прокате показалось, что переборол мандраж, а после – ошибка.

Марк Кондратюк назвал «дурацкой» ошибку на четверном сальхове в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. 

— Было нервно, в последние минут десять перед прокатом испытывал чувство мандража, которого давно не было. В прокате показалось, что переборол его. А после просто дурацкая ошибка, не знаю.

Между прыжками в каскаде на секунду расстроился, потому что это не техническая ошибка, не психологическая. Но ничего, завтра новый день.

— Как настроение?

— Сегодня на тренировке я сказал, что для меня это шестой чемпионат России. Я уже был и первым, и последним. Никакая ситуация меня не может выбить (из колеи). Все хорошо, и на тренировках все хорошо. Еще произвольная программа, работаем дальше, — сказал Кондратюк. 

