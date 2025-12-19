Гуменник о сборах у Арутюняна: «По три часа в день он индивидуально со мной занимался. Каждую тренировку заново изучали технику»

Гуменник: каждую тренировку с Арутюняном мы заново изучали технику.

Петр Гуменник рассказал, над чем работал во время сборов у Рафаэля Арутюняна.

– Ты ездил в Америку на сборы. Как все прошло, над чем работали?

– Прошло все хорошо. Рафаэль Владимирович (Арутюнян) по три часа в день, можно сказать, индивидуально со мной занимался. Каждую тренировку мы все прыжки проходили, заново изучали технику. Ну, не с нуля, конечно, но многие моменты с ним отработали.

Причем он исправляет даже не то, как ты в воздухе должен что-то делать, даже не то, как ты должен отрываться, а то, как ты начинаешь делать заход после предыдущего элемента. Вот эти несколько шагов он исправляет и все – элемент прыгается по-другому.

– Будешь созваниваться с Рафаэлем сегодня вечером?

– Да, наверное, созвонюсь. И с Вероникой Анатольевной (Дайнеко) поговорю. У меня огромный тренерский штаб, где все мне помогают и каждый что-то полезное сегодня может сказать.

– Есть ли у тебя календарь, где ты зачеркиваешь дни – сколько остается до Олимпиады?

– Нет, я просто иногда вспоминаю: так, сколько же осталось до Олимпиады, два месяца? И начинаю думать, что же мне с этим делать. Но календаря нет, – сказал Гуменник в эфире Первого канала.