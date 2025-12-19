0

Гуменник о произвольной Малинина с 7 четверными: «Это где‑то на грани того, чтобы демотивировать»

Гуменник: 7 квадов Малинина – это где‑то на грани того, чтобы демотивировать.

Петр Гуменник высказался о произвольной программе американца Ильи Малинина с семью четверными прыжками. 

— Как вам семь четверных Малинина?

— Это где‑то на грани того, чтобы демотивировать. Некоторые прокаты могут снизить мотивацию, но надо стараться брать что‑то положительное. Но все мы люди. Если он это смог, значит, теоретически это возможно. Это говорит о том, что предел еще очень далеко. Когда видишь его, понимаешь, что еще большое поле работы.

— Как вам съемка тренировок на чемпионате России?

— Съемка тренировок повышает уровень турнира. Сразу понятно, что это не какое‑то первенство водокачки. Есть практическая польза в этом, потому что после тренировки увидел вырезку с моим прыжком и отметил для себя, что можно сделать лучше.

— У вас показательные и произвольная программа в один день. Будет сложно?

— Да, будет сложно. Обычно есть день, чтобы вспомнить, кто‑то успевает новый номер поставить. Я лично успею съездить только за костюмом, потому что я еще не придумал, какую программу катать.

— Что будете делать в день перерыва?

— Завтра потренируюсь, буду отдыхать и настраиваться на наш прокат. Конечно, буду болеть за наши пары, но у себя дома, — сказал Гуменник. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ма
logoПетр Гуменник
мужское катание
logoИлья Малинин
logoМатч ТВ
logoсборная России
logoчемпионат России
