Евгения Медведева: «Я знала еще в 2016-м, что поеду на Олимпиаду-2018 в Корею. Лучше знать заранее, едешь или не едешь»
Фигуристка Медведева – двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).
«Наберусь наглости сказать, что я знала, что поеду на Олимпиаду в Корею, еще в 2016 году. Понимала, что поеду туда, и метила туда.
Не скажу, что это был груз ответственности. У меня была цель, и я к ней шла. Шла два сезона с четким пониманием, что точно еду на Игры. Лучше знать заранее, едешь или не едешь», – сказала Медведева.
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде, а также по одному запасному.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) направила заявки в ISU 28 февраля, но публично еще не объявляла имен фигуристов.
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