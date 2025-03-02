Евгения Медведева: «Я знала еще в 2016-м, что поеду на Олимпиаду-2018 в Корею. Лучше знать заранее, едешь или не едешь»

Евгения Медведева заявила, что спортсмену лучше заранее знать об участии в ОИ.

Фигуристка Медведева – двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).

«Наберусь наглости сказать, что я знала, что поеду на Олимпиаду в Корею, еще в 2016 году. Понимала, что поеду туда, и метила туда.

Не скажу, что это был груз ответственности. У меня была цель, и я к ней шла. Шла два сезона с четким пониманием, что точно еду на Игры. Лучше знать заранее, едешь или не едешь», – сказала Медведева.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде, а также по одному запасному.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) направила заявки в ISU 28 февраля, но публично еще не объявляла имен фигуристов.

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