Евгений Семененко: «Рад, что удается держать динамику чистых коротких программ в этом сезоне»

Семененко: рад, что удается держать динамику чистых коротких программ в сезоне.

Евгений Семененко оценил выступление в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге (2-е место).

«Испытываю положительные эмоции. Рад, что удается держать динамику чистых коротких программ в этом сезоне.

Мне нравится музыка к моей программе. Всегда приятно выступать в родном Петербурге. Я сделал каскад в начале, потому что это было изначально в плане. А на предыдущих соревнованиях приходилось менять контент по ходу выступлений.

Подготовка к Гран-при проходила впопыхах, и буквально за пару недель до старта я начал прыгать четверные, поэтому очень доволен результатом. К чемпионату России готовился уже более ровно», — сказал Семененко.