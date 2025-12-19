Евгений Семененко: «Рад, что удается держать динамику чистых коротких программ в этом сезоне»
Евгений Семененко оценил выступление в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге (2-е место).
«Испытываю положительные эмоции. Рад, что удается держать динамику чистых коротких программ в этом сезоне.
Мне нравится музыка к моей программе. Всегда приятно выступать в родном Петербурге. Я сделал каскад в начале, потому что это было изначально в плане. А на предыдущих соревнованиях приходилось менять контент по ходу выступлений.
Подготовка к Гран-при проходила впопыхах, и буквально за пару недель до старта я начал прыгать четверные, поэтому очень доволен результатом. К чемпионату России готовился уже более ровно», — сказал Семененко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
