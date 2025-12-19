0

Евгений Семененко: «Рад, что удается держать динамику чистых коротких программ в этом сезоне»

Семененко: рад, что удается держать динамику чистых коротких программ в сезоне.

Евгений Семененко оценил выступление в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге (2-е место). 

«Испытываю положительные эмоции. Рад, что удается держать динамику чистых коротких программ в этом сезоне.

Мне нравится музыка к моей программе. Всегда приятно выступать в родном Петербурге. Я сделал каскад в начале, потому что это было изначально в плане. А на предыдущих соревнованиях приходилось менять контент по ходу выступлений.

Подготовка к Гран-при проходила впопыхах, и буквально за пару недель до старта я начал прыгать четверные, поэтому очень доволен результатом. К чемпионату России готовился уже более ровно», — сказал Семененко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoЕвгений Семененко
logoчемпионат России
logoСпорт-Экспресс
мужское катание
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Марк Кондратюк: «В прокате показалось, что переборол мандраж. А после просто дурацкая ошибка»
22 минуты назад
Петр Гуменник: «Лутц в короткой у меня такой прыжок, на котором нервы больше всего сказываются. Доволен, что смог его спасти»
30 минут назад
Владислав Дикиджи: «Заход на флип поменяли, сместили подальше. Все равно не получилось. Думаю, резоннее прыгать сальхов»
42 минуты назад
Главные новости
Марк Кондратюк: «В прокате показалось, что переборол мандраж. А после просто дурацкая ошибка»
22 минуты назад
Гуменник о сборах у Арутюняна: «По три часа в день он индивидуально со мной занимался. Каждую тренировку заново изучали технику»
24 минуты назад
Петр Гуменник: «Лутц в короткой у меня такой прыжок, на котором нервы больше всего сказываются. Доволен, что смог его спасти»
30 минут назад
Чемпионат России. Петросян, Двоеглазова, Садкова, Хуснутдинова, Муравьева, Гущина, Синицына выступят с короткими программами
41 минуту назадLive
Владислав Дикиджи: «Заход на флип поменяли, сместили подальше. Все равно не получилось. Думаю, резоннее прыгать сальхов»
42 минуты назад
Мишин о прокате Семененко: «Что же делать судьям? Страшно ставить оценки»
49 минут назад
Правительство США признало ответственность в крушении самолета, на котором летели фигуристы
56 минут назад
⚡ Чемпионат России. Гуменник выиграл короткую программу, Семененко – 2-й, Мозалев – 3-й, Дикиджи – 9-й
57 минут назад
Даниелян о короткой программе: «Прокат был довольно легкий, уверенный. Лютый кайф»
сегодня, 14:35
Андрей Мозалев: «Это мой седьмой чемпионат России, можно привыкнуть. Прихожу, все знаю, спокойно ко всему отношусь»
сегодня, 14:31
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
сегодня, 13:30
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
сегодня, 12:55
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 06:50
Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
сегодня, 06:40
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
вчера, 10:09
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15