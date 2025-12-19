0

Петр Гуменник: «Лутц в короткой у меня такой прыжок, на котором нервы больше всего сказываются. Доволен, что смог его спасти»

Гуменник о короткой на чемпионате России: все получилось, за исключением лутца.

Петр Гуменник оценил выступление в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. 

– Эмоции положительные, рад хорошему прокату, рад, что меня поддержала публика, что мне громко кричали разные слова поддержки, громко хлопали. Мне это было приятно. Сейчас постараюсь это немножко забыть, чтобы в произвольной выйти со свежими силами и эмоциями.

– Чемпионат России в последние сезоны является кульминацией. А сейчас ты как его воспринимаешь? Как часть подготовки?

– В плане подготовки чуть-чуть было легче, потому что это не главное соревнование сезона, дальше Олимпиада, к которой я в основном готовлюсь весь этот год. Поэтому подготовка была спокойнее, без лишних нервов, я мог спокойно выходить на лед, делать то, что мне нужно, не психовать. Но на самом старте все равно напряжение чувствовалось, потому что вижу всех своих соперников – они прыгают четверные, туда-сюда, лутцы, флипы. И сразу чувствуется это соперничество.

– Неужели я сейчас услышал слово психовать? Неужели Петя Гуменник может так злиться и психовать в какие-то моменты?

– Да, конечно. Когда заходишь на сложный многооборотный прыжок, нужно максимально холодно в голове все рассчитывать, все на заходе делать четко, размеренно. А когда что-то не получается несколько раз подряд, ты такой думаешь: блин, сейчас же чемпионат России, а если у меня там не получится? И начинаешь уже так со злостью заезжать и делать ошибку, и это уже как снежный ком – все сильнее и сильнее накатывать. Очень важно в такие моменты охладиться, остановиться и успокоить себя.

– Ты сам как оценишь сегодня прокат?

– За исключением лутца все получилось отлично. А лутц в короткой у меня это такой прыжок, на котором нервы больше всего сказываются. Чуть-чуть мне стоит быть неуверенным в себе, о чем-то задуматься – лутц это первое, что может пойти не так. Но все равно доволен, что смог его спасти, сделать почти чисто. И потом после лутца попытаться скомпенсировать все и постараться сделать еще больше: скорость на вращении, на акселе хороший выезд, на дорожке все показать.

– То есть ты во время проката сразу чувствовал, что лутц неидеально был исполнен?

– Да, когда еще заходил, на последней дуге думал: какое движение, лево-право, замешкался... И в полете я даже не был уверен, что смогу его выехать. Был шанс, что какой-нибудь трюк исполню, как, например, в Москве.

Я лутц прыгаю вторым элементом – это такая тактика, и я ее придерживаюсь. Делаю флип, после него мне становится легче. Но все равно вот бывает. Некоторые прыжки лучше сделать на свежие силы, как флип – но нервы на нем никак не сказываются. А лутц я как раз могу сделать уставшим, но главное быть спокойным и уверенным, – сказал Гуменник в эфире Первого канала. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
мужское катание
logoПетр Гуменник
logoсборная России
logoчемпионат России
logoПервый канал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Бестемьянова о чемпионате России: «Дикиджи – фаворит в мужском одиночном катании, Петросян – в женском»
вчера, 09:56
Авербух о чемпионате России: «Фавориты понятны. Каких-то больших темных лошадок не предвидится»
вчера, 09:44
«Петросян и Гуменник, которые готовятся к Олимпиаде, наверное, вызывают больший трепет у судей». Энберт о чемпионате России
вчера, 06:26
Главные новости
Чемпионат России. Петросян, Двоеглазова, Садкова, Хуснутдинова, Муравьева, Гущина, Синицына выступят с короткими программами
11 минут назадLive
Владислав Дикиджи: «Заход на флип поменяли, сместили подальше. Все равно не получилось. Думаю, резоннее прыгать сальхов»
12 минут назад
Мишин о прокате Семененко: «Что же делать судьям? Страшно ставить оценки»
19 минут назад
Правительство США признало ответственность в крушении самолета, на котором летели фигуристы
26 минут назад
⚡ Чемпионат России. Гуменник выиграл короткую программу, Семененко – 2-й, Мозалев – 3-й, Дикиджи – 9-й
27 минут назад
Даниелян о короткой программе: «Прокат был довольно легкий, уверенный. Лютый кайф»
сегодня, 14:35
Андрей Мозалев: «Это мой седьмой чемпионат России, можно привыкнуть. Прихожу, все знаю, спокойно ко всему отношусь»
сегодня, 14:31
Никита Сарновский: «Ехал лучше, чем на этапах. Флип и риттбергер решили не ставить, чтобы не было риска»
сегодня, 14:20
Матвей Ветлугин: «Проделал титаническую работу после последнего этапа Гран‑при. Было нечего терять»
сегодня, 14:15
Семен Соловьев: «Я более собранный? Более старый уже. Да в целом ничего такого прям не поменялось»
сегодня, 14:12
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
сегодня, 13:30
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
сегодня, 12:55
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 06:50
Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
сегодня, 06:40
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
вчера, 10:09
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15