Петр Гуменник: «Лутц в короткой у меня такой прыжок, на котором нервы больше всего сказываются. Доволен, что смог его спасти»

Гуменник о короткой на чемпионате России: все получилось, за исключением лутца.

Петр Гуменник оценил выступление в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

– Эмоции положительные, рад хорошему прокату, рад, что меня поддержала публика, что мне громко кричали разные слова поддержки, громко хлопали. Мне это было приятно. Сейчас постараюсь это немножко забыть, чтобы в произвольной выйти со свежими силами и эмоциями.

– Чемпионат России в последние сезоны является кульминацией. А сейчас ты как его воспринимаешь? Как часть подготовки?

– В плане подготовки чуть-чуть было легче, потому что это не главное соревнование сезона, дальше Олимпиада, к которой я в основном готовлюсь весь этот год. Поэтому подготовка была спокойнее, без лишних нервов, я мог спокойно выходить на лед, делать то, что мне нужно, не психовать. Но на самом старте все равно напряжение чувствовалось, потому что вижу всех своих соперников – они прыгают четверные, туда-сюда, лутцы, флипы. И сразу чувствуется это соперничество.

– Неужели я сейчас услышал слово психовать? Неужели Петя Гуменник может так злиться и психовать в какие-то моменты?

– Да, конечно. Когда заходишь на сложный многооборотный прыжок, нужно максимально холодно в голове все рассчитывать, все на заходе делать четко, размеренно. А когда что-то не получается несколько раз подряд, ты такой думаешь: блин, сейчас же чемпионат России, а если у меня там не получится? И начинаешь уже так со злостью заезжать и делать ошибку, и это уже как снежный ком – все сильнее и сильнее накатывать. Очень важно в такие моменты охладиться, остановиться и успокоить себя.

– Ты сам как оценишь сегодня прокат?

– За исключением лутца все получилось отлично. А лутц в короткой у меня это такой прыжок, на котором нервы больше всего сказываются. Чуть-чуть мне стоит быть неуверенным в себе, о чем-то задуматься – лутц это первое, что может пойти не так. Но все равно доволен, что смог его спасти, сделать почти чисто. И потом после лутца попытаться скомпенсировать все и постараться сделать еще больше: скорость на вращении, на акселе хороший выезд, на дорожке все показать.

– То есть ты во время проката сразу чувствовал, что лутц неидеально был исполнен?

– Да, когда еще заходил, на последней дуге думал: какое движение, лево-право, замешкался... И в полете я даже не был уверен, что смогу его выехать. Был шанс, что какой-нибудь трюк исполню, как, например, в Москве.

Я лутц прыгаю вторым элементом – это такая тактика, и я ее придерживаюсь. Делаю флип, после него мне становится легче. Но все равно вот бывает. Некоторые прыжки лучше сделать на свежие силы, как флип – но нервы на нем никак не сказываются. А лутц я как раз могу сделать уставшим, но главное быть спокойным и уверенным, – сказал Гуменник в эфире Первого канала.