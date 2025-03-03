Евгения Медведева: «Если мы вспомним международные и российские прокаты, мужчины – это ромашки, не знаешь, как они выступят. Мужики нервы всегда трепали»
– Есть ощущение, что пару лет назад мы следили за женским катанием, но сейчас мужчины больше треплют нервы?
– Мужики нервы всегда трепали. Речь идет про спорт. Если мы вспомним международные и российские прокаты, мужчины – это ромашки. Не знаешь, как они выступят. И это было интересно смотреть. У девушек выступления всегда были более спокойными, – отметила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева.
Также она рассказала, как сама справлялась с волнением на соревнованиях.
– Когда выходишь на лед, наверняка чувствуешь тревогу. Как ее побороть?
– Я уже почти четыре года на соревнования не выхожу. Шоу – это другое. Там я наслаждаюсь. Если что‑то не получается, то не надо убиваться об борт. Фигурное катание сейчас для меня – это проявление себя, благодаря ему я могу дарить удовольствие болельщикам.
Что касается соревнований, я выработала такую стратегию – от нервов невозможно избавиться. Страх будет всегда, с ним надо подружиться. Придумала, что рядом со мной стоит мое волнение, я его беру за руку и иду выступать, – рассказала Медведева.
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