Александр Галлямов сломал лодыжку во время турнира на Байкале (Матч ТВ)
Александр Галлямов сломал лодыжку во время турнира на Байкале.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
О том, что чемпион мира в парном катании получил травму ноги, также сообщал и «Р-Спорт», но Галлямов опроверг информацию, заявив, что порезал палец.
Позже стало известно, что Мишина и Галлямов пропустят шоу в Санкт-Петербурге 9 марта.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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