Александр Галлямов сломал лодыжку во время турнира на Байкале (Матч ТВ)

Александр Галлямов сломал лодыжку во время турнира на Байкале.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

О том, что чемпион мира в парном катании получил травму ноги, также сообщал и «Р-Спорт», но Галлямов опроверг информацию, заявив, что порезал палец.

Позже стало известно, что Мишина и Галлямов пропустят шоу в Санкт-Петербурге 9 марта.