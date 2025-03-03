Александр Галлямов: «Говорят, что я давно себе не принадлежу. Немного терпения. Не надо волноваться»
Александр Галлямов призвал болельщиков не волноваться.
Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной. Сегодня стало известно, что фигуристы не выступят на шоу в Санкт-Петербурге 9 марта.
1 марта «Р-Спорт» сообщал, что фигурист серьезно травмировал ногу во время турнира на Байкале. Мишина и Галлямов выступали там с показательным номером. Однако сам Галлямов назвал информацию о травме ложной.
«Говорят, что я давно себе не принадлежу. Немного терпения. Не надо волноваться», – написал чемпион мира в парном катании.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Галлямова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости