Александр Галлямов: «Говорят, что я давно себе не принадлежу. Немного терпения. Не надо волноваться»

Александр Галлямов призвал болельщиков не волноваться.

Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной. Сегодня стало известно, что фигуристы не выступят на шоу в Санкт-Петербурге 9 марта.

1 марта «Р-Спорт» сообщал, что фигурист серьезно травмировал ногу во время турнира на Байкале. Мишина и Галлямов выступали там с показательным номером. Однако сам Галлямов назвал информацию о травме ложной.

«Говорят, что я давно себе не принадлежу. Немного терпения. Не надо волноваться», – написал чемпион мира в парном катании.