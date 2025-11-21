Плющенко показал афиши шоу «Белоснежка»: Евгений на коне, Щербакова с яблоками

Евгений Плющенко анонсировал новое шоу «Белоснежка».

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал афиши нового ледового шоу «Белоснежка».

«Наше ледовое шоу «Белоснежка» с балетом – премьера этого года! Ждем всех на нашу волшебную сказку на ВТБ Динамо-арене с 27 декабря по 4 января.

В роли Белоснежки – действующая олимпийская чемпионка Анна Щербакова (у Плющенко в посте написано Шербакова – Спортс’’).

А также Дима Алиев, Лена Костылева, Александр и Арсений Плющенко! Готовим настоящую зимнюю сказку для вас», – написал Плющенко.

