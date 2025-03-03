Александр Брегей: «Тянемся за Мишиной и Галлямовым. Хотим так же выходить на лед и уверенно делать свою работу»

Фигуристы Касинс и Брегей рассказали, что тянуться за Мишиной и Галлямовым.

София Диана Касинс и Александр Брегей тренируются в группе Тамары Москвиной . Касинс – дочь олимпийской чемпионки Елены Бережной .

– Соня, тебе мама может что-то подсказать по выступлениям?

Касинс : Если это происходит, то уже после того, как мы возвращаемся после соревнований. Приеду домой, пройдет денечек... Тогда мы можем обговорить. А так, мне прилетают сообщения: «Молодец», «Хорошо». От мамы больше идет именно поддержка.

– Смотрела ее выступления?

Касинс : Конечно, это вдохновляет. Больше всего запомнился, наверное, олимпийский прокат.

– Нет такого, что, раз мама олимпийская чемпионка, то и от тебя ждут высоких результатов?

Касинс : Мне никто не говорил, что мама каталась лучше меня или что-то в этом роде. Так что это пока не давит.

– В чем сила Тамары Николаевны Москвиной? Как часто она с вами работает?

Касинс : Почти каждую тренировку. Особенно утром – в зале и на льду.

Брегей : Даже если мы приходим на занятия сонными, в каком-то не таком настроении, Тамара Николаевна всегда сможет нас взбодрить, подарить нам радость и улыбку. Она всегда помогает, подсказывает.

– Бывает ли помощь от лидеров группы Насти Мишиной и Саши Галлямова?

Брегей : Бывает, Саша что-то может подсказать как опытный парник. Может сказать, где что нам стоит подправить, где добавить. Он – лидер группы. Атмосфера у нас очень позитивная. Стремимся, тянемся за Сашей и Настей. Хотим так же выходить на лед и уверенно делать свою работу.