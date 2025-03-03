Александр Брегей: «Тянемся за Мишиной и Галлямовым. Хотим так же выходить на лед и уверенно делать свою работу»
София Диана Касинс и Александр Брегей тренируются в группе Тамары Москвиной. Касинс – дочь олимпийской чемпионки Елены Бережной.
– Соня, тебе мама может что-то подсказать по выступлениям?
Касинс: Если это происходит, то уже после того, как мы возвращаемся после соревнований. Приеду домой, пройдет денечек... Тогда мы можем обговорить. А так, мне прилетают сообщения: «Молодец», «Хорошо». От мамы больше идет именно поддержка.
– Смотрела ее выступления?
Касинс: Конечно, это вдохновляет. Больше всего запомнился, наверное, олимпийский прокат.
– Нет такого, что, раз мама олимпийская чемпионка, то и от тебя ждут высоких результатов?
Касинс: Мне никто не говорил, что мама каталась лучше меня или что-то в этом роде. Так что это пока не давит.
– В чем сила Тамары Николаевны Москвиной? Как часто она с вами работает?
Касинс: Почти каждую тренировку. Особенно утром – в зале и на льду.
Брегей: Даже если мы приходим на занятия сонными, в каком-то не таком настроении, Тамара Николаевна всегда сможет нас взбодрить, подарить нам радость и улыбку. Она всегда помогает, подсказывает.
– Бывает ли помощь от лидеров группы Насти Мишиной и Саши Галлямова?
Брегей: Бывает, Саша что-то может подсказать как опытный парник. Может сказать, где что нам стоит подправить, где добавить. Он – лидер группы. Атмосфера у нас очень позитивная. Стремимся, тянемся за Сашей и Настей. Хотим так же выходить на лед и уверенно делать свою работу.
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