10

Александр Брегей: «Тянемся за Мишиной и Галлямовым. Хотим так же выходить на лед и уверенно делать свою работу»

Фигуристы Касинс и Брегей рассказали, что тянуться за Мишиной и Галлямовым.

София Диана Касинс и Александр Брегей тренируются в группе Тамары Москвиной. Касинс – дочь олимпийской чемпионки Елены Бережной.

– Соня, тебе мама может что-то подсказать по выступлениям?

Касинс: Если это происходит, то уже после того, как мы возвращаемся после соревнований. Приеду домой, пройдет денечек... Тогда мы можем обговорить. А так, мне прилетают сообщения: «Молодец», «Хорошо». От мамы больше идет именно поддержка.

– Смотрела ее выступления?

Касинс: Конечно, это вдохновляет. Больше всего запомнился, наверное, олимпийский прокат.

– Нет такого, что, раз мама олимпийская чемпионка, то и от тебя ждут высоких результатов?

Касинс: Мне никто не говорил, что мама каталась лучше меня или что-то в этом роде. Так что это пока не давит.

– В чем сила Тамары Николаевны Москвиной? Как часто она с вами работает?

Касинс: Почти каждую тренировку. Особенно утром – в зале и на льду.

Брегей: Даже если мы приходим на занятия сонными, в каком-то не таком настроении, Тамара Николаевна всегда сможет нас взбодрить, подарить нам радость и улыбку. Она всегда помогает, подсказывает.

– Бывает ли помощь от лидеров группы Насти Мишиной и Саши Галлямова?

Брегей: Бывает, Саша что-то может подсказать как опытный парник. Может сказать, где что нам стоит подправить, где добавить. Он – лидер группы. Атмосфера у нас очень позитивная. Стремимся, тянемся за Сашей и Настей. Хотим так же выходить на лед и уверенно делать свою работу.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoТамара Москвина
logoАлександр Галлямов
София Диана Касинс
logoЕлена Бережная
Александр Брегей
logoсборная России
пары
logoАнастасия Мишина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Анастасия Мишина: «Перед прокатом ни с кем не разговариваю, даже с тренером и партнером. Стараюсь быть в режиме энергосбережения»
621 февраля, 07:55
Илья Авербух: «Мишина и Галлямов – сильнейшая пара страны, Бойкова и Козловский не смогли навязать никакой конкуренции. Это говорит о выдающемся таланте Москвиной»
6417 февраля, 06:37
Москвина о возможном участии Мишиной и Галлямова в олимпийском отборе: «Результат есть, но там же есть и другие критерии»
2016 февраля, 09:42
Главные новости
Татьяна Тарасова: «Я просила, чтобы мне построили стадион. Но никакого ответа не было, и поэтому я перестала об этом говорить»
15сегодня, 21:00
Александр Плющенко занимает второе место после короткой программы на всероссийских соревнованиях в Вологде
60сегодня, 18:52
Первенство Москвы. Базылюк, Стрельцова, Стоцкая, Плескачева, Лукашова, Сарновская, Парсегова, Гордеева, сестры Мильто покажут короткие программы
50сегодня, 17:25
Главу Федерации фигурного катания Москвы Антона Абдурахманова подозревают в хищении средств Минобороны (URA.RU)
72сегодня, 16:54
Малинина и Скорняков, Хамада, Фузар-Поли, Агенауэр вошли в лонг-лист ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер»
12сегодня, 14:55
Ришо, Ламбьель, Ригини, Бурн, Агенауэр, Дюбрей вошли в лонг-лист ISU Skating Awards в номинации на лучшего хореографа
11сегодня, 14:51
Первенство Москвы. Сарновский выиграл короткую программу, Добромир Воронов – 2-й, Артем Федотов – 3-й
293сегодня, 14:45
Метелкина и Берулава, Сяо Хим Фа, Сакамото, Малинин претендуют на ISU Skating Awards за самую зрелищную программу
16сегодня, 14:43
Малинин, Шайдоров, Бричги, Чок и Бейтс, Хазе и Володин вошли лонг-лист номинации ISU Skating Awards за лучший костюм
11сегодня, 14:27
Роднина считает, что фильм о ней можно показать в США: «Наверное, им было бы интересно посмотреть, мы же их фильмы смотрим»
74сегодня, 12:40
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Москвы. Шешелева и Карнаухов лидируют после короткой программы, Шаяхметова и Бреславский – 2-е, Симонова и Алексеенко – 3-и
2сегодня, 17:09
Ишмуратова о Валиевой: «Она показала борцовский характер на ОИ, когда на нее со всех сторон лилась информация о нарушении. Не всякий сможет после этого выйти на лед»
112 марта, 20:59
Мария Фефелова: «Провели сезон очень хорошо, добились всего, чего хотели»
28 февраля, 14:34
Худайбердиева о шансах Степановой и Букина на ОИ-2026: «Без русского судьи нам будет сложно. Возможно, то, как они прокатаются, будет оценено чуть ниже, чем есть на самом деле»
727 февраля, 14:16
Лим Ын Су: «Были дни, когда фигурное катание казалось мне причиной всех несчастий. И что я могла бы стать счастливее, если бы не пошла по этому пути»
927 февраля, 08:31
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
526 февраля, 20:28
Кондратюк о желании поставить программу: «Очень хотел бы, но чувствую, что не готов. Пока покатаемся и наберемся опыта»
923 февраля, 14:46
Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
523 февраля, 08:49
Ирина Роднина: «Нужно ли нам возвращение западных брендов? Здесь нужно отталкиваться от общих выгоды и интереса. Лично я не страдала ни по одному из них»
1021 февраля, 19:55
Road to 26 Trophy. Гиларди и Амброзини победили в парах, Макбет и Паркман – 2-е, Голиченко и Даренский – 3-и
20 февраля, 13:35