Дикиджи, Гуменник, Лутфуллин, Мишина и Галлямов исполнили одинарный аксель на берегу Байкала
Дикиджи, Гуменник, Лутфуллин, Мишина и Галлямов сделали аксель на берегу Байкала.
Александр Галлямов опубликовал видео, на котором он сам, Анастасия Мишина, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин исполняют аксель в полтора оборота. Фигуристы приняли участие в турнире «Открытие Байкала».
«Здесь все: Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелкин Петя, Влад, Глеб, Настя, Байкал.
Дупель шагает по стране!» – написал Галлямов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александра Галлямова
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