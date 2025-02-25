Костылева, Базылюк, Двоеглазова, Лазарев, Федотов, Воронов, Шешелева и Карнаухов, Пестова и Лагутов выступят на Кубке Федерации
Девушки: Елизавета Андреева, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, София Дзепка, Елена Костылева, Милана Лебедева, Валерия Лукашова, Анна Ляшенко, Агата Петрова, Лидия Плескачева, Алена Принева, Любовь Рубцова.
Юноши: Михаил Алексахин, Максим Бадави, Вадим Воронов, Эдуард Карартынян, Глеб Ковтун, Николай Колесников, Лев Лазарев, Герман Ленков, Марк Лукин, Никита Сарновский, Макар Солодников, Арсений Федотов.
Пары: Кира Доможирова – Илья Вегера, София Диана Касинс – Александр Брегей, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Ольга Сабада – Павел Астахов, Майя Шегай – Андрей Шадерков, Полина Шешелева – Егор Карнаухов, Таисия Щербинина – Артем Петров.
Танцы на льду: Анна Билибина – Дмитрий Кашаев, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов, Лилия Литенко – Игнат Пахомов, Зоя Пестова – Сергей Лагутов, Елизавета Ростилова – Денис Ауров, Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров, Мария Фефелова – Артем Валов, Александра Финохина – Никита Иванов, Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов, Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин.
Соревнования пройдут с 27 февраля по 2 марта в Калуге.
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