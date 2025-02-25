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Костылева, Базылюк, Двоеглазова, Лазарев, Федотов, Воронов, Шешелева и Карнаухов, Пестова и Лагутов выступят на Кубке Федерации

ФФККР объявила состав Кубка Федерации по фигурному катанию.

Девушки: Елизавета Андреева, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, София Дзепка, Елена Костылева, Милана Лебедева, Валерия Лукашова, Анна Ляшенко, Агата Петрова, Лидия Плескачева, Алена Принева, Любовь Рубцова. 

Юноши: Михаил Алексахин, Максим Бадави, Вадим Воронов, Эдуард Карартынян, Глеб Ковтун, Николай Колесников, Лев Лазарев, Герман Ленков, Марк Лукин, Никита Сарновский, Макар Солодников, Арсений Федотов. 

Пары: Кира Доможирова – Илья Вегера, София Диана Касинс – Александр Брегей, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Ольга Сабада – Павел Астахов, Майя Шегай – Андрей Шадерков, Полина Шешелева – Егор Карнаухов, Таисия Щербинина – Артем Петров. 

Танцы на льду: Анна Билибина – Дмитрий Кашаев, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов, Лилия Литенко – Игнат Пахомов, Зоя Пестова – Сергей Лагутов, Елизавета Ростилова – Денис Ауров, Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров, Мария Фефелова – Артем Валов, Александра Финохина – Никита Иванов, Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов, Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин. 

Соревнования пройдут с 27 февраля по 2 марта в Калуге. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАлиса Двоеглазова
Маргарита Базылюк
София Дзепка
Елизавета Андреева
Елена Костылева
Валерия Лукашова
Милана Лебедева
Агата Петрова
Анна Ляшенко
Алена Принева
Любовь Рубцова
Лидия Плескачева
Михаил Алексахин
logoНиколай Колесников
Эдуард Карартынян
Максим Бадави
Лев Лазарев
Марк Лукин
Арсений Федотов
София Диана Касинс
Полина Шешелева
Ольга Сабада
Павел Астахов
Майя Шегай
Таисия Щербинина
Артем Петров
Егор Карнаухов
Кира Доможирова
Лилия Литенко
Денис Ауров
Иван Тельнов
Варвара Слуцкая
Никита Иванов
Дарья Дрожжина
Илья Вегера
Вероника Меренкова
Глеб Гончаров
Александра Финохина
Даниль Галимов
Анна Билибина
Камилла Шарафутдинова
танцы на льду
Таисия Шепталина
Дмитрий Кашаев
Макар Солодников
logoсборная России
Глеб Ковтун
Артемий Мохов
Родион Мурасалимов
Игнат Пахомов
Вадим Воронов
Мария Фефелова
Александр Брегей
Никита Сарновский
Сергей Лагутов
Андрей Шадерков
Зоя Ковязина
Дмитрий Пекин
logoСерия Гран-при России
Елизавета Ростилова
Герман Ленков
Артем Валов
Зоя Пестова
Кубок Федерации
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