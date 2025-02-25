Расписание финала Гран-при России среди юниоров в Калуге
С 27 февраля по 1 марта в Калуге пройдет финал Гран-при России среди юниоров.
Всероссийские соревнования «Кубок Федерации» (финал Гран-при России среди юниоров)
Калуга
27 февраля, четверг
Танцы на льду, КМС, ритм-танец
19:00
Пары, КМС, короткая программа
20:25
28 февраля, пятница
Танцы на льду, КМС, произвольный танец
14:00
Пары, КМС, произвольная программа
15:45
Девушки, короткая программа
17:25
Юноши, короткая программа
19:00
1 марта, суббота
Девушки, произвольная программа
13:00
Юноши, произвольная программа
15:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте Первого канала. Список участников будет опубликован позднее.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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