Расписание финала Гран-при России среди юниоров в Калуге

С 27 февраля по 1 марта в Калуге пройдет финал Гран-при России среди юниоров.

Всероссийские соревнования «Кубок Федерации» (финал Гран-при России среди юниоров) Калуга 27 февраля, четверг Танцы на льду, КМС, ритм-танец 19:00 Пары, КМС, короткая программа 20:25 28 февраля, пятница Танцы на льду, КМС, произвольный танец 14:00 Пары, КМС, произвольная программа 15:45 Девушки, короткая программа 17:25 Юноши, короткая программа 19:00 1 марта, суббота Девушки, произвольная программа 13:00 Юноши, произвольная программа 15:00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте Первого канала. Список участников будет опубликован позднее.