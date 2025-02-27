5

⚡ Финал Гран-при России. КМС. Пестова и Лагутов лидируют после ритм-танца, Фефелова и Валов – 2-е, Дрожжина и Тельнов – 3-и

Пестова и Лагутов выиграли ритм-танцами в финале Гран-при России.

Всероссийские соревнования «Кубок Федерации» (финал Гран-при России среди юниоров)

Калуга

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

1. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 70,34

2. Мария Фефелова – Артем Валов – 67,84

3. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 66,46

4. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 64,46

5. Лилия Литенко – Игнат Пахомов – 62,72

6. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 61,05

7. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 60,80

8. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 59,70

Расписание финала Гран-при России среди юниоров в Калуге

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
танцы на льду
logoСерия Гран-при России
результаты
logoсборная России
Александра Финохина
Дарья Дрожжина
Анна Билибина
Таисия Шепталина
Глеб Гончаров
Игнат Пахомов
Зоя Пестова
Варвара Слуцкая
Мария Фефелова
Иван Тельнов
Дмитрий Кашаев
Лилия Литенко
Дмитрий Пекин
Артем Валов
Камилла Шарафутдинова
Сергей Лагутов
Никита Иванов
Денис Ауров
Елизавета Ростилова
Родион Мурасалимов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Мин Гю Со, Наката, Санчес, Накамура, Хагара представят произвольные программы
сегодня, 21:41
⚡ Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара победили, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
2сегодня, 20:54
Финал Гран-при России. КМС. Пестова и Лагутов, Фефелова и Валов, Дрожжина и Тельнов, Слуцкая и Гончаров покажут произвольные танцы
2сегодня, 20:16
Финал Гран-при России. КМС. Шешелева и Карнаухов, Щербинина и Петров, Ковязина и Мохов, Касинс и Брегей выступят с произвольными программами
2сегодня, 20:14
Финал Гран-при России. КМС. Лазарев, Федотов, Воронов, Сарновский, Карартынян, Колесников, Солодников выйдут на лед с короткими программами
3сегодня, 19:49
Финал Гран-при России. КМС. Костылева, Двоеглазова, Базылюк, Андреева, Принева, Лукашова, Петрова покажут короткие программы
7сегодня, 19:36
⚡ Финал Гран-при России. КМС. Щербинина и Петров лидируют после короткой программы, Ковязина и Мохов – 2-е, Касинс и Брегей – 3-и
119сегодня, 18:28
Зоя Пестова: «На первенстве России была конкуренция выше. На настрой это не повлияло, узнали об этом, я чуть расстроилась»
сегодня, 17:56
ФФККР заявит Петросян, Мишину и Галлямова, Степанову и Букина на отбор к Олимпиаде, у мужчин выбирают среди трех кандидатов («Матч ТВ»)
250сегодня, 17:19
⚡ Чемпионат мира среди юниоров-2025. Шимада выиграла короткую программу, Гургенидзе – 2-я, Накаи – 3-я, Калугина – 16, Титова – 20-я
393сегодня, 16:58
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Метелкина и Берулава, Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Флорес и Ванг, Дерошер и Трэшер покажут короткие программы
сегодня, 21:19
Худайбердиева о шансах Степановой и Букина на ОИ-2026: «Без русского судьи нам будет сложно. Возможно, то, как они прокатаются, будет оценено чуть ниже, чем есть на самом деле»
7сегодня, 14:16
Лим Ын Су: «Были дни, когда фигурное катание казалось мне причиной всех несчастий. И что я могла бы стать счастливее, если бы не пошла по этому пути»
8сегодня, 08:31
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
5вчера, 20:28
Кондратюк о желании поставить программу: «Очень хотел бы, но чувствую, что не готов. Пока покатаемся и наберемся опыта»
923 февраля, 14:46
Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
523 февраля, 08:49
Ирина Роднина: «Нужно ли нам возвращение западных брендов? Здесь нужно отталкиваться от общих выгоды и интереса. Лично я не страдала ни по одному из них»
921 февраля, 19:55
Road to 26 Trophy. Гиларди и Амброзини победили в парах, Макбет и Паркман – 2-е, Голиченко и Даренский – 3-и
20 февраля, 13:35
Медведева о возможной тренерской карьере: «Не зарекаюсь, что никогда. Пока что я в роли навигатора»
4716 февраля, 11:00
Екатерина Рыбакова: «В январе не стало моего папы, поэтому морально было очень тяжело. Большое спасибо моему партнеру и тренерам, которые поддерживали и смогли подготовить к турниру»
316 февраля, 10:35