⚡ Финал Гран-при России. КМС. Пестова и Лагутов лидируют после ритм-танца, Фефелова и Валов – 2-е, Дрожжина и Тельнов – 3-и
Пестова и Лагутов выиграли ритм-танцами в финале Гран-при России.
Всероссийские соревнования «Кубок Федерации» (финал Гран-при России среди юниоров)
Калуга
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
1. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 70,34
2. Мария Фефелова – Артем Валов – 67,84
3. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 66,46
4. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 64,46
5. Лилия Литенко – Игнат Пахомов – 62,72
6. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 61,05
7. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 60,80
8. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 59,70
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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