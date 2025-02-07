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Первенство России среди юниоров. Григорьева и Артющенко, Пестова и Лагутов, Малеина и Самохин, Горшенина и Макаров покажут произвольные танцы

8 февраля танцевальные дуэты разыграют медали на первенстве России.

Первенство России среди юниоров-2025

Саранск

Танцы на льду 

Произвольный танец 

Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов

2. Александра Финохина – Никита Иванов

3. Елизавета Ростилова – Денис Ауров

4. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов

5. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров

Вторая разминка

6. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев 

7. Лилия Литенко – Игнат Пахомов 

8. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов

9. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

10. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин

Третья разминка

11. Мария Фефелова – Артем Валов

12. Арина Горшенина – Илья Макаров

13. Елизавета Малеина – Матвей Самохин

14. Зоя Пестова – Сергей Лагутов 

15. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко

После ритм-танца 

1. Василиса ГригорьеваЕвгений Артющенко – 72,84

2. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 69,33

3. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 69,20

4. Арина Горшенина – Илья Макаров – 67,27

5. Мария Фефелова – Артем Валов – 66,33

6. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 65,43

7. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 63,26

8. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 62,83

9. Лилия Литенко – Игнат Пахомов – 61,87

10. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 60,77

11. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 60,31

12. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 59,40

13. Елизавета Ростилова – Денис Ауров – 56,04

14. Александра Финохина – Никита Иванов – 55,80

15. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов – 51,60

Расписание первенства России среди юниоров в Саранске

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Евгений Артющенко
Василиса Григорьева
Полина Пилипенко
Глеб Гончаров
Родион Мурасалимов
Дмитрий Пекин
Александра Финохина
танцы на льду
Матвей Самохин
Лилия Литенко
чемпионат России среди юниоров
Анна Билибина
logoсборная России
Артем Валов
Арина Горшенина
Илья Макаров
Дмитрий Симонов
Иван Тельнов
Наталия Лагутова
Владислав Михайлов
Дарья Дрожжина
Ирина Скопина
Зоя Пестова
Елизавета Малеина
Варвара Слуцкая
Камилла Шарафутдинова
Таисия Шепталина
Никита Иванов
Дмитрий Кашаев
Мария Фефелова
Елизавета Ростилова
Игнат Пахомов
результаты
Денис Ауров
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