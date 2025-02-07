Первенство России среди юниоров. Григорьева и Артющенко, Пестова и Лагутов, Малеина и Самохин, Горшенина и Макаров покажут произвольные танцы
Первенство России среди юниоров-2025
Саранск
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов
2. Александра Финохина – Никита Иванов
3. Елизавета Ростилова – Денис Ауров
4. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов
5. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров
Вторая разминка
6. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев
7. Лилия Литенко – Игнат Пахомов
8. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов
9. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов
10. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин
Третья разминка
11. Мария Фефелова – Артем Валов
12. Арина Горшенина – Илья Макаров
13. Елизавета Малеина – Матвей Самохин
14. Зоя Пестова – Сергей Лагутов
15. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
После ритм-танца
1. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 72,84
2. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 69,33
3. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 69,20
4. Арина Горшенина – Илья Макаров – 67,27
5. Мария Фефелова – Артем Валов – 66,33
6. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 65,43
7. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 63,26
8. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 62,83
9. Лилия Литенко – Игнат Пахомов – 61,87
10. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 60,77
11. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 60,31
12. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 59,40
13. Елизавета Ростилова – Денис Ауров – 56,04
14. Александра Финохина – Никита Иванов – 55,80
15. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов – 51,60
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий