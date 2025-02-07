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«Аплодисменты нам! Я готовилась всю жизнь». Трусова записала влог о коротких программах юниоров на первенстве России

Первый канал опубликовал первый влог Александры Трусовой.

Накануне фигуристы представили короткие программы на первенстве России среди юниоров в Саранске.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова (Игнатова) пообщалась после прокатов с Вадимом Вороновым, Никитой Сарновским, Арсением Федотовым, Львом Лазаревым, Николаем Колесниковым, Эдуардом Карартыняном и Артемием Марининым.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Первый канал
Эдуард Карартынян
женское катание
logoНиколай Колесников
Арсений Федотов
чемпионат России среди юниоров
Артемий Маринин
Лев Лазарев
Вадим Воронов
logoАлександра Игнатова (Трусова)
мужское катание
Никита Сарновский
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