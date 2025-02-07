«Аплодисменты нам! Я готовилась всю жизнь». Трусова записала влог о коротких программах юниоров на первенстве России
Первый канал опубликовал первый влог Александры Трусовой.
Накануне фигуристы представили короткие программы на первенстве России среди юниоров в Саранске.
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова (Игнатова) пообщалась после прокатов с Вадимом Вороновым, Никитой Сарновским, Арсением Федотовым, Львом Лазаревым, Николаем Колесниковым, Эдуардом Карартыняном и Артемием Марининым.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Первый канал
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