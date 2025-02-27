⚡ Финал Гран-при России. КМС. Щербинина и Петров лидируют после короткой программы, Ковязина и Мохов – 2-е, Касинс и Брегей – 3-и
Щербинина и Петров выиграли короткую программу в финале Гран-при России.
Всероссийские соревнования «Кубок Федерации» (финал Гран-при России среди юниоров)
Калуга
Пары, КМС
Короткая программа
1. Таисия Щербинина – Артем Петров – 67,39
2. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 66,78
3. София Диана Касинс – Александр Брегей – 66,01
4. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 65,59
5. Кира Доможирова – Илья Вегера – 63,92
6. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 61,27
7. Ольга Сабада – Павел Астахов – 59,21
8. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 54,14
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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