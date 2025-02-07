Первенство России среди юниоров. Щербинина и Петров, Ковязина и Мохов, Касинс и Брегей, Шешелева и Карнаухов выступят с произвольными программами
Первенство России среди юниоров-2025
Саранск
Пары
Произвольная программа
Начало – 14.40 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Кира Доможирова – Илья Вегера
2. Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов
3. Виктория Двинина – Виктор Потапов
4. Анна Москалева – Артем Родзянов
Вторая разминка
5. Ольга Сабада – Павел Астахов
6. Вероника Меренкова – Даниль Галимов
7. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
8. Майя Шегай – Андрей Шадерков
Третья разминка
9. Полина Шешелева – Егор Карнаухов
10. София Диана Касинс – Александр Брегей
11. Зоя Ковязина – Артемий Мохов
12. Таисия Щербинина – Артем Петров
После короткой программы
1. Таисия Щербинина – Артем Петров – 67,45
2. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 66,43
3. София Диана Касинс – Александр Брегей – 65,90
4. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 65,40
5. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 63,21
6. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик – 62,24
7. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 61,65
8. Ольга Сабада – Павел Астахов – 61,54
9. Анна Москалева – Артем Родзянов – 61,38
10. Виктория Двинина – Виктор Потапов – 56,47
11. Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов – 56,43
12. Кира Доможирова – Илья Вегера – 52,91
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