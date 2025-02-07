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Первенство России среди юниоров. Щербинина и Петров, Ковязина и Мохов, Касинс и Брегей, Шешелева и Карнаухов выступят с произвольными программами

8 февраля спортивные пары разыграют медали на первенстве России.

Первенство России среди юниоров-2025

Саранск

Пары

Произвольная программа

Начало – 14.40 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Кира Доможирова – Илья Вегера 

2. Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов

3. Виктория Двинина – Виктор Потапов

4. Анна Москалева – Артем Родзянов

Вторая разминка

5. Ольга Сабада – Павел Астахов

6. Вероника Меренкова – Даниль Галимов 

7. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик 

8. Майя Шегай – Андрей Шадерков 

Третья разминка

9. Полина Шешелева – Егор Карнаухов

10. София Диана Касинс – Александр Брегей

11. Зоя Ковязина – Артемий Мохов

12. Таисия Щербинина – Артем Петров

После короткой программы

1. Таисия ЩербининаАртем Петров – 67,45

2. Зоя Ковязина – Артемий Мохов – 66,43

3. София Диана Касинс – Александр Брегей – 65,90

4. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 65,40

5. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 63,21

6. Анастасия ЧернышоваВладислав Вильчик – 62,24

7. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 61,65

8. Ольга СабадаПавел Астахов – 61,54

9. Анна Москалева – Артем Родзянов – 61,38

10. Виктория Двинина – Виктор Потапов – 56,47

11. Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов – 56,43

12. Кира Доможирова – Илья Вегера – 52,91

Расписание первенства России среди юниоров в Саранске

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
София Диана Касинс
Таисия Щербинина
Артем Петров
Полина Шешелева
Майя Шегай
Анастасия Чернышова
Владислав Вильчик
Ольга Сабада
Павел Астахов
Дмитрий Родионов
Даниль Галимов
logoсборная России
Егор Карнаухов
Кира Доможирова
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Вероника Меренкова
Альбина Камалдинова
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Виктор Потапов
Анна Москалева
Александр Брегей
Виктория Двинина
Артемий Мохов
Артем Родзянов
Андрей Шадерков
Зоя Ковязина
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