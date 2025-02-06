Первенство России среди юниоров. Щербинина и Петров, Чернышова и Вильчик, Ковязина и Мохов, Шешелева и Карнаухов покажут короткие программы
7 февраля пары покажут короткие программы на первенстве России среди юниоров.
Первенство России среди юниоров-2025
Саранск
Пары
Короткая программа
Начало – 19:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Виктория Двинина – Виктор Потапов
2. Анна Москалева – Артем Родзянов
3. София Диана Касинс – Александр Брегей
4. Вероника Меренкова – Даниль Галимов
Вторая разминка
5. Майя Шегай – Андрей Шадерков
6. Ольга Сабада – Павел Астахов
7. Полина Шешелева – Егор Карнаухов
8. Кира Доможирова – Илья Вегера
Третья разминка
9. Зоя Ковязина – Артемий Мохов
10. Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов
11. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
12. Таисия Щербинина – Артем Петров
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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