Гран-при среди юниоров. Накаи победила, Ю Сон Ким – 2-я, Ван Ихань – 3-я, Гургенидзе – 6-я
Гран-при среди юниоров
7-й этап
Уси, Китай
Девушки
Итоговое положение
1. Ами Накаи (Япония) – 204,88
2. Ю Сон Ким (Южная Корея) – 192,23
3. Ван Ихань (Китай) – 192,11
4. Цзинь Шусянь (Китай) – 189,89
5. Йо Такаги (Япония) – 185,45
6. Инга Гургенидзе (Грузия) – 179,14
7. Гао Шици (Китай) – 170,27
8. Чон Гель Хван (Южная Корея) – 164,14
9. Хана Бат (Австралия) – 161,16
10. Ариэль Гуо (Гонконг) – 161,13
11. Кьяра Минигини (Италия) – 152,81
12. Пхаттаратида Канешиге (Таиланд) – 151,51
13. Софи Джолин фон Фельтен (США) – 150,25
14. Кара Юн (Канада) – 145,94
15. Оливия Ленгелова (Словакия) – 142,23
Произвольная программа
1. Ами Накаи (Япония) – 136,22
2. Ван Ихань (Китай) – 128,96
3. Инга Гургенидзе (Грузия) – 128,69
4. Ю Сон Ким (Южная Корея) – 128,03
5. Цзинь Шусянь (Китай) – 126,94
6. Гао Шици (Китай) – 120,07
7. Йо Такаги (Япония) – 119,42
8. Хана Бат (Австралия) – 107,91
9. Ариэль Гуо (Гонконг) – 104,37
10. Чон Гель Хван (Южная Корея) – 102,33
11. Кьяра Минигини (Италия) – 100,86
12. Пхаттаратида Канешиге (Таиланд) – 100,39
13. Оливия Ленгелова (Словакия) – 100,20
14. Софи Джолин фон Фельтен (США) – 98,84
15. Милана Можейко (Франция) – 90,84
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