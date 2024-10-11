Гран-при среди юниоров. Накаи, Такаги, Минигини, Гургенидзе, Ю Сон Ким, фон Фельтен выступят с короткими программами
11 октября на этапе Гран-при среди юниоров девушки покажут короткие программы.
Гран-при среди юниоров
7-й этап
Уси, Китай
Девушки
Короткая программа
Начало – 9.30 по московскому времени, трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
3. Кара Юн (Канада)
4. Ами Накаи (Япония)
Вторая разминка
6. Ю Сон Ким (Южная Корея)
7. Шици Гао (Китай)
8. Чон Гель Хван (Южная Корея)
10. Хана Бат (Австралия)
Третья разминка
11. Софи Карапетян (Армения)
13. Ван Ихань (Китай)
15. Оливия Ленгелова (Словакия)
16. София Фарафонова (Казахстан)
Четвертая разминка
19. Йо Такаги (Япония)
Пятая разминка
23. Кьяра Минигини (Италия)
25. Елена Агостинелли (Италия)
27. Софи Джолин фон Фельтен (США)
28. Инга Гургенидзе (Грузия)
Шестая разминка
29. Пхаттаратида Канешиге (Таиланд)
34. Милана Можейко (Франция)
Опубликовано: Полина Лоцик
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