Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Дебрецене
В Дебрецене пройдет чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров.
Чемпионат мира среди юниоров
Дебрецен, Венгрия
26 февраля, среда
Юниоры, короткая программа
13:00
Танцы на льду, ритм-танец
19:45
27 февраля, четверг
Юниорки, короткая программа
13:30
Танцы на льду, произвольный танец
20:45
28 февраля, пятница
Пары, короткая программа
15:30
Юниоры, произвольная программа
20:00
1 марта, суббота
Юниорки, произвольная программа
15:00
Пары, произвольная программа
19:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Список участников можно посмотреть здесь.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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