Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Дебрецене

В Дебрецене пройдет чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров.

Чемпионат мира среди юниоров Дебрецен, Венгрия 26 февраля, среда Юниоры, короткая программа 13:00 Танцы на льду, ритм-танец 19:45 27 февраля, четверг Юниорки, короткая программа 13:30 Танцы на льду, произвольный танец 20:45 28 февраля, пятница Пары, короткая программа 15:30 Юниоры, произвольная программа 20:00 1 марта, суббота Юниорки, произвольная программа 15:00 Пары, произвольная программа 19:15 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Список участников можно посмотреть здесь .