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Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Дебрецене

В Дебрецене пройдет чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров.

Чемпионат мира среди юниоров

Дебрецен, Венгрия

26 февраля, среда

Юниоры, короткая программа

13:00

Танцы на льду, ритм-танец

19:45

27 февраля, четверг

Юниорки, короткая программа

13:30

Танцы на льду, произвольный танец

20:45

28 февраля, пятница

Пары, короткая программа

15:30

Юниоры, произвольная программа

20:00

1 марта, суббота

Юниорки, произвольная программа

15:00

Пары, произвольная программа

19:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Список участников можно посмотреть здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
танцы на льду
чемпионат мира среди юниоров
мужское катание
женское катание
пары
расписание турниров
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