Гран-при среди юниоров. Чжи А Син, Окада и Пеццетта покажут произвольные программы
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Любляна, Словения
Девушки
Произвольная программа
Начало – 13:30 по московскому времени
Пятая разминка
24. Симона Ткачман (Израиль)
25. Ханна Франк (Австрия)
26. Анна Герке (Германия)
27. Полина Джуманиязова (Венгрия)
28. Элина Гойдина (Эстония)
29. Ида Кархунен (Финляндия)
Шестая разминка
30. Со Чжин Юн (Южная Корея)
31. Рена Уэзоно (Япония)
32. Софи Джолин фон Фельтен (США)
33. Анна Пеццетта (Италия)
34. Мэи Окада (Япония)
35. Чжи А Син (Южная Корея)
Положение после короткой программы
1. Чжи А Син (Южная Корея) – 69,24
2. Мэи Окада (Япония) – 68,34
3. Анна Пеццетта (Италия) – 67,14
4. Софи Джолин фон Фельтен (США) – 66,65
5. Рена Уэзоно (Япония) – 63,09
6. Со Чжин Юн (Южная Корея) – 62,08
7. Ида Кархунен (Финляндия) – 57,69
8. Элина Гойдина (Эстония) – 57,24
9. Полина Джуманиязова (Венгрия) – 57,13
10. Анна Герке (Германия) – 53,74
11. Ханна Франк (Австрия) – 51,97
12. Симона Ткачман (Израиль) – 51,12
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