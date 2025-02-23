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Бестемьянова о Загитовой: «Давайте тогда напишем, что я завершила карьеру. Тоже повод для комментариев, пишите»

Наталья Бестемьянова иронично оценила слова Алины Загитовой о завершении карьеры.

В декабре 2019 года олимпийская чемпионка Загитова объявляла о паузе в спорте. На соревнования она так и не вернулась, а в феврале 2025-го отметила, что закончила карьеру в 2019-м. 

«Так Загитова несколько лет назад фактически завершила карьеру. Зачем сейчас говорить, писать об этом?

Давайте тогда напишем, что я завершила карьеру фигуристки. Тоже повод для комментариев, пишите», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.

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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoНаталья Бестемьянова
logoсборная России
женское катание
logoАлина Загитова
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