Наталья Бестемьянова: «Я хотела бы возвращения Загитовой, но не знаю, что может повлиять на ее решение»

Бестемьянова считает, что Загитова и Медведева не возобновят спортивную карьеру.

«Я бы лично, конечно, хотела бы возвращения Алины Загитовой. Но не знаю, что может повлиять на ее решение, это у нее нужно спрашивать. То же самое касается и Жени Медведевой. Я не думаю, что она будет возобновлять карьеру.

Более того, я вот что скажу: Алина тоже не будет больше на профессиональном уровне кататься. Я уверена в этом», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.