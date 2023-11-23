Наталья Бестемьянова: «Я хотела бы возвращения Загитовой, но не знаю, что может повлиять на ее решение»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Бестемьянова считает, что Загитова и Медведева не возобновят спортивную карьеру.

«Я бы лично, конечно, хотела бы возвращения Алины Загитовой. Но не знаю, что может повлиять на ее решение, это у нее нужно спрашивать. То же самое касается и Жени Медведевой. Я не думаю, что она будет возобновлять карьеру. 

Более того, я вот что скажу: Алина тоже не будет больше на профессиональном уровне кататься. Я уверена в этом», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

22 комментария

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Юна73
Сама то не планирует вернуться,не спросили?)
+35
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Док Аксель
У кого ещё какие желания есть ? Я бы хотел вернуться в свою студенческую молодость. Это периодически бывает, но только во сне, к сожалению ...
+15
-1
+14
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Anneta28
Что, темы совсем закончились?
Неужели есть ещё те, кто ждёт возвращения ЗагиМед?))
+14
-2
+12
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Vilnus
А я Слуцкой. Но тоже не знаю, что может повлиять на её решение
+12
-2
+10
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На Пекин
У ясновидящей была, наверное)
+8
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+8
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мистер бин
Ну да, а дважды два четыре.
+7
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Katerina Sunny
Не вернутся ушедшие в этом и прошлом/позапрошлом сезоне, про Загитову и Медведеву и говорить нечего.
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alexnew
Скорее Плющенко вернется.
+7
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+6
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Дружба11
Что уже мелочиться давайте сразу пару Мишина-Москвиной восстановим)), ну или Сихарулидзе с Бережной нам будут радовать взгляд
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+4
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Ольга Ив
Ответ Юна73
Сама то не планирует вернуться,не спросили?)
😄👍
+5
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Александр Шульгин
Интересно кто такие глупые вопросы задаёт
+4
-1
+3
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cheffcheck
Ответ Юна73
Сама то не планирует вернуться,не спросили?)
Браво!!!
+3
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Howard Norfolk
Все больше убеждаюсь, что Бестемьянова живёт в параллельной реальности, намедни,она заявляла, что Гуменник был бы лучшим на межд.стартах, и вот снова,прогноз за чашкой вина.
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spboksana
Ответ Юна73
Сама то не планирует вернуться,не спросили?)
другая цель вопроса была) А вот действительно, было бы интересней послушать, вернется ли Бестемьянова на соревнования!
+3
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БезызбежноНаКрасный
Мда... Она в какой реальности существует?
+1
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MyCA
Ничего
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Адриана
Спасибо, что Слуцкую не ждёт.
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