Наталья Бестемьянова: «Не думаю, что Загитова будет сидеть в Казани и тренировать. Но у нее есть потенциал, чтобы начинать двигаться в этом направлении»

Наталья Бестемьянова высказалась о намерении Алины Загитовой быть тренером.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 заявила, что будет тренировать в своей школе фигурного катания, которую планируют открыть в Казани в 2024 году.

«У Загитовой будет потенциал, когда она начнет работать тренером. Не думаю, что она будет сидеть в Казани и тренировать. Но у нее есть потенциал, чтобы начинать двигаться в этом направлении.

Через какое-то время мы увидим, располагает ли она талантами тренировать и консультировать других ребят. А сейчас я могу пожелать ей только удачи», — сказала .