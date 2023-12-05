Наталья Бестемьянова: «Не думаю, что Загитова будет сидеть в Казани и тренировать. Но у нее есть потенциал, чтобы начинать двигаться в этом направлении»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Алина Загитова Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о намерении Алины Загитовой быть тренером.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 заявила, что будет тренировать в своей школе фигурного катания, которую планируют открыть в Казани в 2024 году.

«У Загитовой будет потенциал, когда она начнет работать тренером. Не думаю, что она будет сидеть в Казани и тренировать. Но у нее есть потенциал, чтобы начинать двигаться в этом направлении.

Через какое-то время мы увидим, располагает ли она талантами тренировать и консультировать других ребят. А сейчас я могу пожелать ей только удачи», — сказала Бестемьянова

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1 комментарий
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Потенциала там только на открытие вывески "школы" в Татарии.
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