Наталья Бестемьянова: «Самое яркое выступление Загитовой было на Олимпийских играх. Такое сильно врезается в память»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Наталья Бестемьянова Алина Загитова Фигурное катание

Наталья Бестемьянова назвала самое яркое воспоминание об Алине Загитовой.

Сегодня олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Загитовой исполнилось 22 года.

«Алина Загитова в первую очередь запомнилась победой на Олимпийских играх. Это главное воспоминание о ее карьере. Она красивая девушка, что тоже осталось в памяти. Для меня ее самое яркое выступление было на Олимпийских играх. Когда человек хорошо катается, не просто хорошо, а прекрасно, и при этом выигрывает Олимпиаду, такое сильно врезается в память.

Не хватает ли сейчас Загитовой фигурному катанию? Сейчас есть другие звезды. Тем более Алина выступает в шоу и мы ее видим. Значит, она еще в фигурном катании. А за ее деятельностью вне спортивной карьеры не слежу», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.

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3 комментария
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да-да,мы помним про "лишний" каскад на олимпиаде из уст Бести.Такое не забыть!)
прямо всех "доброжелателей" решили опросить!А то что то мало набросов на ОЧ в день ее рождения!
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мир 19 я бы тоже не игнорил,
так же блестяще как и на ои, и так же - в одну калитку...)
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Я считаю, выступление Алины в Пхёнчхане было самым ярким в истории мирового ФК.
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