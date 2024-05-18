Наталья Бестемьянова: «Самое яркое выступление Загитовой было на Олимпийских играх. Такое сильно врезается в память»

Наталья Бестемьянова назвала самое яркое воспоминание об Алине Загитовой.

Сегодня олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Загитовой исполнилось 22 года.

«Алина Загитова в первую очередь запомнилась победой на Олимпийских играх. Это главное воспоминание о ее карьере. Она красивая девушка, что тоже осталось в памяти. Для меня ее самое яркое выступление было на Олимпийских играх. Когда человек хорошо катается, не просто хорошо, а прекрасно, и при этом выигрывает Олимпиаду, такое сильно врезается в память.

Не хватает ли сейчас Загитовой фигурному катанию? Сейчас есть другие звезды. Тем более Алина выступает в шоу и мы ее видим. Значит, она еще в фигурном катании. А за ее деятельностью вне спортивной карьеры не слежу», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.