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Чемпионат четырех континентов. Миура и Кихара, Кам и О’Ши, Стеллато-Дудек и Дешам, Гейниш и Чигирев выступят с произвольными программами

Пары представят произвольные программы на чемпионате четырех континентов.

Чемпионат четырех континентов-2025

Сеул, Южная Корея

Пары

Произвольная программа

Начало – 8:30 по московскому времени (21 февраля), прямая трансляция – на Okko.

Первая разминка

1. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)

2. Одри Шин – Балаж Надь (США)

3. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)

Вторая разминка

4. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан)

5. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)

6. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

7. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)

Третья разминка

8. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

9. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

10. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

11. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) 

Положение после короткой программы

1. Рику МиураРюичи Кихара (Япония) – 74,73

2. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 70,32

3. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 69,79

4. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 69,66

5. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 67,59

6. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 65,36

7. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 62,90

8. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 61,94

9. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 57,29

10. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 51,70

11. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 50,95

Расписание трансляций чемпионата четырех континентов в Сеуле

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Александр Коровин
logoГектор Гиотопулос Мур
сборная Австралии
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Деанна Стеллато-Дудек
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Келли-Энн Лорин
Рику Миура
Миша Митрофанов
logoсборная Канады
Элли Кам
Сумитада Моригути
logoАнастасия Голубева
Балаж Надь
сборная Филиппин
Изабелла Гамес
Лиа Перейра
Рюичи Кихара
Дэнни О’Ши
Екатерина Гейниш
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