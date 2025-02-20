Чемпионат четырех континентов. Миура и Кихара, Кам и О’Ши, Стеллато-Дудек и Дешам, Гейниш и Чигирев выступят с произвольными программами
Чемпионат четырех континентов-2025
Сеул, Южная Корея
Пары
Произвольная программа
Начало – 8:30 по московскому времени (21 февраля), прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)
2. Одри Шин – Балаж Надь (США)
3. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)
Вторая разминка
4. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан)
5. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)
6. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)
7. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)
Третья разминка
8. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
9. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
10. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
11. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
Положение после короткой программы
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 74,73
2. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 70,32
3. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 69,79
4. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 69,66
5. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 67,59
6. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 65,36
7. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 62,90
8. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 61,94
9. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 57,29
10. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 51,70
11. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 50,95
Расписание трансляций чемпионата четырех континентов в Сеуле
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