Расписание трансляций чемпионата четырех континентов в Сеуле: там выступят Самоделкина, Лью, Хигучи, Шайдоров, Миура, Гейниш и Чигирев, Чок и Бейтс

Опубликовано расписание трансляций чемпионата четырех континентов-2025 в Сеуле.

Соревнования пройдут с 20 по 23 февраля.

Чемпионат четырех континентов-2025

Сеул, Южная Корея

Расписание трансляций

20 февраля, четверг

Пары, короткая программа

5:50

Танцы на льду, ритм-танец

8:30

Мужчины, короткая программа

12:00

21 февраля, пятница

Пары, произвольная программа

8:30

Женщины, короткая программа

12:00

22 февраля, суббота

Мужчины, произвольная программа

7:00

Танцы на льду, произвольный танец

12:00

23 февраля, воскресенье

Женщины, произвольная программа

5:00

Показательные выступления

11:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko .

Состав участников

Женщины: Софья Самоделкина (Казахстан), Моне Чиба, Вакаба Хигучи, Рино Мацуике (все – Япония), Алиса Лью, Брэди Теннелл, Сара Эверхардт (все – США), Маделин Скизас (Канада), Ким Чхэ Ен, Хэ Ин Ли (обе – Южная Корея), Мария Чернышова (Австралия).

Мужчины: Као Миура, Кадзуки Томоно, Тацуя Цубои (все – Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Джимми Ма, Камден Пулкинен (оба – США), Чха Чжун Хван, Ким Хен Гем, Ли Си Хен (все – Южная Корея), Роман Садовский (Канада), Дай Дайвэй, Чэнь Юйдун (оба – Китай), Донован Каррильо (Мексика).

Пары: Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан), Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам, Лиа Перейра – Трент Мишо (все – Канада), Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США), Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Рику Миура – Рюичи Кихара, Юна Нагаока – Сумитада Моригути (все – Япония), Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины).

Танцы на льду: Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко, Эмилия Зингас – Вадим Колесник (все – США), Пайпер Гиллес – Поль Пуарье, Марджори Лажуа – Захари Лага(все – Канада), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея).

Полный список участников – здесь .