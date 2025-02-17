Расписание трансляций чемпионата четырех континентов в Сеуле: там выступят Самоделкина, Лью, Хигучи, Шайдоров, Миура, Гейниш и Чигирев, Чок и Бейтс
Соревнования пройдут с 20 по 23 февраля.
Чемпионат четырех континентов-2025
Сеул, Южная Корея
Расписание трансляций
20 февраля, четверг
Пары, короткая программа
5:50
Танцы на льду, ритм-танец
8:30
Мужчины, короткая программа
12:00
21 февраля, пятница
Пары, произвольная программа
8:30
Женщины, короткая программа
12:00
22 февраля, суббота
Мужчины, произвольная программа
7:00
Танцы на льду, произвольный танец
12:00
23 февраля, воскресенье
Женщины, произвольная программа
5:00
Показательные выступления
11:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Состав участников
Женщины: Софья Самоделкина (Казахстан), Моне Чиба, Вакаба Хигучи, Рино Мацуике (все – Япония), Алиса Лью, Брэди Теннелл, Сара Эверхардт (все – США), Маделин Скизас (Канада), Ким Чхэ Ен, Хэ Ин Ли (обе – Южная Корея), Мария Чернышова (Австралия).
Мужчины: Као Миура, Кадзуки Томоно, Тацуя Цубои (все – Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Джимми Ма, Камден Пулкинен (оба – США), Чха Чжун Хван, Ким Хен Гем, Ли Си Хен (все – Южная Корея), Роман Садовский (Канада), Дай Дайвэй, Чэнь Юйдун (оба – Китай), Донован Каррильо (Мексика).
Пары: Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан), Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам, Лиа Перейра – Трент Мишо (все – Канада), Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США), Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Рику Миура – Рюичи Кихара, Юна Нагаока – Сумитада Моригути (все – Япония), Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины).
Танцы на льду: Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко, Эмилия Зингас – Вадим Колесник (все – США), Пайпер Гиллес – Поль Пуарье, Марджори Лажуа – Захари Лага(все – Канада), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея).
Полный список участников – здесь.
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