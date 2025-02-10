Азиатские игры-2025. Гейниш и Чигирев, Гамес и Коровин, Нагаока и Моригути выйдут на лед с короткими программами
11 февраля спортивные пары покажут короткие программы на Азиатских играх.
Азиатские игры-2025
Харбин, Китай
Пары
Короткая программа
Начало – 10.30 по московскому времени.
Участники
1. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан)
2. Саэ Шимидзу – Цуеши Хонда (Япония)
3. Юйчэнь Ван – Лей Чжу (Китай)
4. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)
5. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)
6. Тхэ Ок Рем – Кум Чхоль Хан (КНДР)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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