Чемпионат четырех континентов. Стеллато-Дудек и Дешам, Миура и Кихара, Перейра и Мишо, Гейниш и Чигирев покажут короткие программы
20 февраля пары покажут короткие программы на чемпионате четырех континентов.
Чемпионат четырех континентов-2025
Сеул, Южная Корея
Пары, короткая программа
Начало – 5:50 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko.
Первая разминка
1. Одри Шин – Балаж Надь (США)
2. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан)
3. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)
Вторая разминка
4. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)
5. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)
6. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)
7. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)
Третья разминка
8. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
9. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
10. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
11. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
Расписание трансляций чемпионата четырех континентов в Сеуле
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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