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Чемпионат четырех континентов. Стеллато-Дудек и Дешам, Миура и Кихара, Перейра и Мишо, Гейниш и Чигирев покажут короткие программы

20 февраля пары покажут короткие программы на чемпионате четырех континентов.

Чемпионат четырех континентов-2025

Сеул, Южная Корея

Пары, короткая программа 

Начало – 5:50 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko. 

Первая разминка 

1. Одри Шин – Балаж Надь (США)

2. Екатерина ГейнишДмитрий Чигирев (Узбекистан)

3. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)

Вторая разминка 

4. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)

5. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)

6. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

7. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) 

Третья разминка 

8. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) 

9. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) 

10. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) 

11. Рику МиураРюичи Кихара (Япония) 

Расписание трансляций чемпионата четырех континентов в Сеуле

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Дмитрий Чигирев
Екатерина Гейниш
Алиса Ефимова
Александр Коровин
Деанна Стеллато-Дудек
Лиа Перейра
Рюичи Кихара
Рику Миура
logoАнастасия Голубева
Одри Шин
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Келли-Энн Лорин
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Лукас Этьер
logoГектор Гиотопулос Мур
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Изабелла Гамес
Балаж Надь
Юна Нагаока
logoсборная Канады
logoсборная Японии
Трент Мишо
Сумитада Моригути
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