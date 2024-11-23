Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава вышли в финал Гран-при
Стало известно, какие пары вышли в финал Гран-при.
В финале серии Гран-при выступят Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Элли Кам – Дэнни О’Ши (США).
Запасные – Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия), Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США).
Финал Гран-при пройдет во французском Гренобле с 5 по 8 декабря.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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