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Расписание финала Гран-при России в Красноярске

С 14 по 16 февраля в Красноярске пройдет финал российской серии Гран-при.

Гран-при России по фигурному катанию

Финал

Красноярск

14 февраля, пятница

Пары, короткая программа

14.00

Мужчины, короткая программа

15.25

15 февраля, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

11.00

Женщины, короткая программа

12.45

Мужчины, произвольная программа

14.45

16 февраля, воскресенье

Пары, произвольная программа

10.00

Танцы на льду, произвольный танец

11.45

Женщины, произвольная программа

13.45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское, прямые трансляции – на сайте Первого канала.

Участники

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Федоров.

Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Софья Важнова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова.

Пары: Дарья Андреева – Александр Акимов, Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова – Илья Миронов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

Танцы на льду: Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Юлия Чуркина – Борис Фролов, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Анна Щербакова – Егор Гончаров.

Опубликовала: Мария Селенкова
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