Расписание финала Гран-при России в Красноярске
Гран-при России по фигурному катанию
Финал
Красноярск
14 февраля, пятница
Пары, короткая программа
14.00
Мужчины, короткая программа
15.25
15 февраля, суббота
Танцы на льду, ритм-танец
11.00
Женщины, короткая программа
12.45
Мужчины, произвольная программа
14.45
16 февраля, воскресенье
Пары, произвольная программа
10.00
Танцы на льду, произвольный танец
11.45
Женщины, произвольная программа
13.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское, прямые трансляции – на сайте Первого канала.
Участники
Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Федоров.
Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Софья Важнова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова.
Пары: Дарья Андреева – Александр Акимов, Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова – Илья Миронов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.
Танцы на льду: Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Юлия Чуркина – Борис Фролов, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Анна Щербакова – Егор Гончаров.
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