Расписание финала Гран-при России в Красноярске

С 14 по 16 февраля в Красноярске пройдет финал российской серии Гран-при.

Гран-при России по фигурному катанию Финал Красноярск 14 февраля, пятница Пары, короткая программа 14.00 Мужчины, короткая программа 15.25 15 февраля, суббота Танцы на льду, ритм-танец 11.00 Женщины, короткая программа 12.45 Мужчины, произвольная программа 14.45 16 февраля, воскресенье Пары, произвольная программа 10.00 Танцы на льду, произвольный танец 11.45 Женщины, произвольная программа 13.45 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское, прямые трансляции – на сайте Первого канала. Участники Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Федоров. Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Софья Важнова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова. Пары: Дарья Андреева – Александр Акимов, Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова – Илья Миронов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук. Танцы на льду: Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Юлия Чуркина – Борис Фролов, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Анна Щербакова – Егор Гончаров.