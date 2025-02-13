Александр Коган: «Жеребьевка превратилась в серьезное мероприятие. Наверное, придется в следующем сезоне делать специальный призовой фонд за наряды»

Коган заявил, что жеребьевка российских стартов стала серьезным мероприятием.

Об этом он сказал фигуристам во время церемонии открытия финала Гран-при России в Красноярске.

«Жеребьевка превратилась в отдельное серьезное мероприятие. Я подумал, что, наверное, придется в следующем сезоне делать специальный призовой фонд за те наряды, которые вы показываете на жеребьевке.

Антон Сихарулидзе сказал, что мы разрабатываем новую экипировку, в которой вы будете находиться на разных соревнованиях, и вы сами будете определять те модели, которые будут утверждены. Он, правда, сказал, [что разрабатывают] на 10 лет. Я надеюсь, что они это не 10 лет будут носить, а каждый год будут менять следующие десятилетия. Поэтому, дай бог, чтобы на соревнованиях, надеюсь, международных, и в следующем сезоне мы это показывали.

Если говорить о нынешнем турнире, то я желаю каждому из вас восхитительных прокатов. Порадуйте себя, порадуйте своих тренеров и порадуйте болельщиков, которые смотрят вас по всему миру.

Я хочу сказать, что на финал Гран‑при России 2025 года билетов в продаже уже нет. У нас солд‑аут на все дни. Это говорит об огромном интересе. Об огромном интересе к вам, к нашим сильнейшим фигуристам», — сказал Коган.

Фигуристы на жеребьевке финала Гран-при России в Красноярске

ФФККР разрабатывает экипировку фигуристов с модельером Аленой Ахмадуллиной