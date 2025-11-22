  • Спортс
  • Андрей Ежлов: «Конкурировать со Степановой и Букиным сейчас нереально. Они – это босс фигурного катания, и до них еще много уровней»
Андрей Ежлов: «Конкурировать со Степановой и Букиным сейчас нереально. Они – это босс фигурного катания, и до них еще много уровней»

Шевченко и Ежлов: огромное уважение Степановой и Букину, которые в паре 17 лет.

Софья Шевченко и Андрей Ежлов, выступающие в танцах на льду, считают, что могут претендовать максимум на второе место, так как первое займут Александра Степанова и Иван Букин.

Шевченко: Если возвращаться к нашим танцам на льду, то сейчас у нас сохраняется в некотором смысле турбулентность. В том году ворвалось несколько сильных молодых пар, и это, безусловно, отражалось на результатах – в том числе и наших.

Возможно, кому-то казалось, что нас тогда несколько подняли по сравнению с первым совместным сезоном. Поэтому сейчас идет в некотором роде декомпенсация. В целом же результаты со второго по шестое места практически непредсказуемы.

– Но именно что со второго по шестое. С первым местом конкурировать нереально?

Ежлов: Пока – абсолютно.

Шевченко: С Сашей с Ваней – объективно, никак. Они – это босс, и до них еще очень много уровней.

Ежлов: Причем даже если ты на втором месте, тебе до этого босса еще уровней 30. Можно так и передать Ване, что он – босс фигурного катания.

Шевченко: Когда объявляют на раскатке, что Ваня с Сашей катаются вместе 17 лет, начинаешь задумываться, что некоторые ребята рядом тогда еще только-только родились.

В этом году будет 10 лет моему пути в танцах на льду, а у них – 17! Огромное уважение ребятам, что они все еще сохраняют мотивацию. Тот опыт, что они наработали, ничем не перебить. Целая жизнь, прожитая на льду.

– По поводу жизни немного обострю. Если посмотреть в вакууме – насколько интересен вид спорта, где столь большое значение приобретает фактор времени, проведенного на льду? Ведь это такой критерий, который действительно ничем не перебить и никак не преодолеть – только сидеть и ждать, пока уйдут одни и придут другие.

Шевченко: Почему же? Преодолимая, и у нас есть примеры таких ребят. В спорте самое сложное – уметь выстоять и выдержать. Ведь это и делает тебя спортсменом, это очень дорогого стоит. Ворваться – конечно, это прекрасно, но к людям, которые проходят долгий путь, совершенно другое отношение.

– То есть очередь полезна?

Шевченко: Во всем есть свои плюсы. Негативные стороны можно подчеркивать, сколько угодно, но если мы остаемся в этих правилах, нужно искать для себя пользу. Поэтому да, полезна.

Судьи утверждают, что Степанова и Букин – лучшие в наших танцах. Это действительно так?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Gazeta.ru
Андрей Ежлов
танцы на льду
logoсборная России
logoИван Букин
logoАлександра Степанова
Софья Шевченко
