Дрозд: оценки и места — немаловажно, но важнее оставить след в сердцах зрителей.

Российские фигуристы Елизавета Шичина и Павел Дрозд прокомментировали выступление в ритм-танце на этапе Гран-при России в Омске, где они заняли второе место (74,60).

Дрозд: Приятно закончить на позитивной ноте. Выходили дарить свое творчество. Оценки и места — немаловажная часть нашего творчества, но важнее оставить след в сердцах зрителей. Мне очень нравится ритм-танец, настрой был боевой. Хотелось зажечь, как в Магнитогорске.

Шичина: Высокая конкуренция? Она есть везде. Надо от этого абстрагироваться.