  • Алексей Горшков: «Кагановская и Некрасов хотят продолжить работу с Ришо и в следующем сезоне. Руководство федерации в курсе»
15

Алексей Горшков: «Кагановская и Некрасов хотят продолжить работу с Ришо и в следующем сезоне. Руководство федерации в курсе»

Тренер Алексей Горшков рассказал о работе Василисы Кагановской и Максима Некрасова с французским постановщиком Бенуа Ришо. 

Ришо поставил паре произвольный танец под композицию Эцио Боссо «Rain, in Your Black Eyes». 

– Мы очень много обсуждали с Бенуа, в чем заключается Russian Style танцев на льду. Пришли к мнению, что это обилие взмахов рукой, постоянно надо куда-то бежать. Перманентный разрыв аорты. Идеальный пример подобного, на мой взгляд, Наталья Бестемьянова – Андрей Букин.
 
В этом стиле ставил и я сам. Бенуа рассказывал, что учился на моих программах, приводил мне множество примеров. А сейчас так получилось, что я учусь у него.

У меня был похожий пример, когда мы работали с Николаем Морозовым. Он мои программы «резал» практически наполовину. Выкидывал множество вещей, которые мне казались красивыми и уместными. Я совершенно не понимал, зачем это нужно? Я же столько всего туда напихал! Но он меня успокаивал: «Не переживай, так будет лучше».

Бенуа работает в схожей манере. Он считает, что не нужно перегружать программу лишними деталями – она должна быть стильной и аккуратной. И посмотрев на то, что он сделал для Василисы с Максимом в этом сезоне, я могу сказать, что у него получилось. Не буду бросаться громкими словами, что это «шедевр», но этот подход в современных танцах на льду точно работает.

– Получается, программы Василисы и Максима этого года – не стереотипный Russian Style?
 
– Определенно. И это, кстати, видим не только мы сами. Когда в процессе постановок к нам приехали руководители федерации, первое, что они нам сказали – «как-то импортненько». И это правда – они в этой постановке выглядят совершенно другими.

– Хотя музыка достаточно популярна в фигурном катании, да и в целом лиричный стиль очень распространен. А на выходе получилось свежо.

– Думаю, этот стиль нам следует сохранить на ближайшее время. Мы хотим продолжить работу с Бенуа и в следующем сезоне. Руководство федерации в курсе, мы получили от них предварительное одобрение, – сказал Горшков. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
РИА Новости
Алексей Горшков
Бенуа Ришо
logoМаксим Некрасов
танцы на льду
logoВасилиса Кагановская
logoсборная России
