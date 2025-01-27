Тарасова о болельщице, устроившей одиночный пикет: «Это не повлияет на изменения регламента ФФККР»
Сегодня болельщица устроила одиночный пикет возле здания Олимпийского комитета России из-за изменения регламента финала Гран-при России по фигурному катанию.
«Это не повлияет на изменения регламента отбора на финал Гран‑при. На это ничего не повлияет», — заявила Татьяна Тарасова.
22 января Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала изменения регламента турнира, который пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.
Ранее фигуристы отбирались на соревнования по итогам серии Гран-при России. Теперь в регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате страны. По новым правилам, в финал серии не попали Матвей Ветлугин, Артур Даниелян и Андрей Мозалев.
Изменение правил – плевок федерации не в конкретных людей, а в наше фигурное катание
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