Тарасова о болельщице, устроившей одиночный пикет: «Это не повлияет на изменения регламента ФФККР»

Татьяна Тарасова считает, что действия болельщиков не повлияют на решения ФФККР.

Сегодня болельщица устроила одиночный пикет возле здания Олимпийского комитета России из-за изменения регламента финала Гран-при России по фигурному катанию.

«Это не повлияет на изменения регламента отбора на финал Гран‑при. На это ничего не повлияет», — заявила Татьяна Тарасова.

22 января Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала изменения регламента турнира, который пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.

Ранее фигуристы отбирались на соревнования по итогам серии Гран-при России. Теперь в регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате страны. По новым правилам, в финал серии не попали Матвей Ветлугин, Артур Даниелян и Андрей Мозалев.

Изменение правил – плевок федерации не в конкретных людей, а в наше фигурное катание