Мама Костылевой: «Митрофанова отвечает за хореографическую составляющую программы. Лена ни добавить, ни убавить не может самостоятельно»

Мама Костылевой высказалась о подготовке дочери к Гран-при.

Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина высказалась о подготовке дочери к этапам Гран-при Росси.

Елена Костылева победила на этапе Гран-при в Москве и завоевала серебро в Омске.

«Хочу назвать фамилию постановщика произвольной программы Костылевой – Митрофанова Екатерина. А также хореографа произвольной программы Лены – это также Митрофанова Екатерина.

Тот специалист, который отвечает за хореографическую составляющую программы.

Понимаете, что сама Лена ни добавить, ни убавить не может самостоятельно. И качество накатывания программы, качество дотянутых колен, ног и красивых рук – это работа хореографа спортсменки. Все, что мы увидели по этой части, – это работа именно Митрофановой за эти два месяца.

Я не видела тренировок Лены по причине запрета мне смотреть тренировки Лены до конца этапов Гран-при.

Мне тоже было интересно увидеть результат работы команды Плющенко на льду.

Прошли два месяца и два этапа Гран-при. Результат работы Митрофановой со спортсменкой – на льду», – написала Ирина Костылева.