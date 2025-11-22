  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Мама Костылевой: «Митрофанова отвечает за хореографическую составляющую программы. Лена ни добавить, ни убавить не может самостоятельно»
60

Мама Костылевой: «Митрофанова отвечает за хореографическую составляющую программы. Лена ни добавить, ни убавить не может самостоятельно»

Мама Костылевой высказалась о подготовке дочери к Гран-при.

Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина высказалась о подготовке дочери к этапам Гран-при Росси. 

Елена Костылева победила на этапе Гран-при в Москве и завоевала серебро в Омске. 

«Хочу назвать фамилию постановщика произвольной программы Костылевой – Митрофанова Екатерина. А также хореографа произвольной программы Лены – это также Митрофанова Екатерина.

Тот специалист, который отвечает за хореографическую составляющую программы.

Понимаете, что сама Лена ни добавить, ни убавить не может самостоятельно. И качество накатывания программы, качество дотянутых колен, ног и красивых рук – это работа хореографа спортсменки. Все, что мы увидели по этой части, – это работа именно Митрофановой за эти два месяца.

Я не видела тренировок Лены по причине запрета мне смотреть тренировки Лены до конца этапов Гран-при.

Мне тоже было интересно увидеть результат работы команды Плющенко на льду. 

Прошли два месяца и два этапа Гран-при. Результат работы Митрофановой со спортсменкой – на льду», – написала Ирина Костылева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Ирины Костылевой
logoСерия Гран-при России
Елена Костылева
Ирина Костылева
Екатерина Митрофанова
logoЕвгений Плющенко
женское катание
Сердце Сибири
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Татьяна Тарасова: «Костылева – девочка уникальная, но всегда надо все делать. Плескачева откатала на 100% свою программу»
21 ноября, 14:26
Реакция Плющенко на оценки Костылевой – боль в 5 кадрах
21 ноября, 10:55
«Результат хороший, но для меня – нет. Я могла сделать больше». Костылева о серебре на Гран-при России в Омске
21 ноября, 10:05
Главные новости
Тарасова о Гуменнике: «Просто преклоняюсь и перед ним, и перед его тренером — ставят себе невыполнимые задачи и выполняют их»
вчера, 21:02
Мария Захарова выступит в шоу Bol on Ice в Италии
вчера, 18:58
Татьяна Тарасова: «Чикмарева и Янченков катались феноменально, делали элементы изумительные»
вчера, 17:11
Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков, Мухортова и Евгеньев отобрались на чемпионат России
вчера, 16:41
Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Семененко, Угожаев, Федоров, Игнатов отобрались на чемпионат России
вчера, 16:22
Петр Гуменник: «Повышенное внимание лично мне помогает. Получаю эмоции от болельщиков, журналистов»
вчера, 16:09
Матвей Янченков: «Мы сегодня были сильнее. Самая жара будет на чемпионате России»
вчера, 15:39
Александр Галлямов: «Ситуация пу-пу-пу»
вчера, 15:29Видео
Дмитрий Евгеньев: «Недоволен собой, доволен партнершей. Некоторые вещи можно было сделать в разы лучше»
вчера, 15:20
Галлямов о срыве поддержки: «Если такая ситуация происходит, зачем загоняться по этому поводу, никакого смысла. Надо просто делать выводы»
вчера, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Добавлять эмоции, усиливать образы – над этим будем работать к чемпионату России». Щербакова и Гончаров после бронзы на Гран-при в Омске
вчера, 09:50
Тарасова о состоянии здоровья: «Нога болит, но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи»
вчера, 06:34
Кубок Варшавы. Стеллато-Дудек и Дешам победили, Вайпан-Ло и Дигби – 2-е, Макбет и Паркман – 3-и
22 ноября, 20:53
Кубок Варшавы. Самойлов победил, Бричги – 2-й, Амми – 3-й
21 ноября, 20:22
«Другие парни: давай 50/50. Он: все для тебя». Загитова сняла тренд на фоне корзин с цветами
21 ноября, 06:46Видео
ISU о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде: «МОК отвечает за получение права на участие в Играх»
20 ноября, 14:01
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо выиграли ритм-танец, Грин и Парсонс – 2-е, Лим и Куан – 3-и
19 ноября, 22:44
Роднина не считает двойными стандартами заявление Ковентри о спортсменах: «Ранее не она принимала решения»
19 ноября, 12:47
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
15 ноября, 16:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27