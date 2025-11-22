Лидия Плескачева: «В следующем сезоне выхожу во взрослые. Хотела бы посоревноваться с Валиевой и пообщаться с ней»

Лидия Плескачева: жду выхода во взрослые, хотела бы посоревноваться с Валиевой.

Фигуристка Лидия Плескачева рассказала, что хотела бы выступить на соревнованиях вместе с Камилой Валиевой в следующем сезоне.

– Сколько элементов ультра-си хотела бы исполнять в программе?

– Я думаю, что осуществимо три. А мечта – четыре. В прошлом сезоне я накатывала тройной аксель и два четверных сальхова. У меня даже получалось иногда. Сейчас только аксель катаю, но, конечно, не хочется сдавать позиции. Буду работать усиленно.

– После травмы не страшно заходить в сальхов?

– Страшно, но только первые прыжки. Через день страх прошел. <...>

– В следующем сезоне ты выходишь во взрослые?

– Да! Мне очень хочется выйти во взрослые. Мне кажется, как-то за них больше болеют. Они популярнее. Мне очень нравится вообще атмосфера во взрослом катании. Они там все такие же дружные, хорошие.

– Камила Валиева может вернуться. Хотела бы с ней посоревноваться?

– Да, конечно, хотела бы. Я вообще, на самом деле, люблю со всеми соревноваться, мне нравится. А с Камилой я бы не только хотела вместе выступить, но и даже пообщаться. Никогда раньше не общалась с ней! – сказала Плескачева.

