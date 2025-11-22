Тренер Кагановской и Некрасова: «Нашим танцам на льду нужна борьба. Хочется увидеть ее на чемпионате России»

Горшков: нашим танцам на льду нужна борьба. От того, что она будет, выиграют все.

Тренер Алексей Горшков высказался о соперничестве Василисы Кагановской и Максима Некрасова с Александрой Степановой и Иваном Букиным.

– В этом сезоне две главные пары конкурентов – это Александра Степанова/Иван Букин и Василиса с Максимом. Как ощущается соперничество изнутри?

– Саша с Ваней для нашей команды не чужие люди. Они молодцы, что столько лет не теряют мотивацию, держат планку. Скажу честно – я хотел, чтобы Вася с Максом пересеклись на этапах с Сашей и Ваней.

Мне кажется, что в Красноярске они бились на равных. Произвольный танец Степановой и Букина – без вопросов, они нас обкатали. И по сумме победили более чем заслуженно. Но вот в коротком, на мой взгляд, Вася с Максимом точно не уступили.

Поймите меня правильно – я совершенно точно не хочу сетовать на судей. Сейчас Кагановская и Некрасов находятся на той стадии, когда оценки не столь важны. Они все еще учатся и растут, и их пик придется на другое время.

Но, на мой взгляд, нашим танцам на льду нужна борьба. От того, что она будет, выиграют все – и зрители, и сами фигуристы. Хочется увидеть ее на чемпионате России. Ну а мы со своей стороны постараемся подойти к нему в наилучшей форме, – сказал Горшков.