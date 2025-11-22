Плескачева о травме: «Крутилась на спиннере и неудачно приземлилась. Было очень больно, нога стала огромной, думала, что в обморок упаду»

Фигуристка Лидия Плескачева рассказала, как получила травму.

Лидия Плескачева рассказала, как получила перелом ноги с растяжением в сентябре этого года, а также о том, как мотивировала себя вернуться на лед.

На этапе Гран-при России в Омске среди юниоров Плескачева заняла первое место в соревнованиях одиночниц.

– Как тебе атмосфера в Омске?

– Давно не выступала со зрителями. У нас первый этап проходил без них, только с гостями. Юниорские прокаты тоже без зрителей проходили, поэтому выходить на публику было немного волнительно. Но это подбадривало на хороший прокат. Мне не нравится, когда кричат перед выступлением, но я очень люблю, когда хлопают во время проката – это дает силы.

– Ты сказала, что не ожидала, что победишь здесь...

– Да, я не думала, что буду первая! Если оценить уровень неожиданности, то это 9-10 из 10. Когда ехала сюда, рассчитывала, что могу попасть в тройку при чистом прокате, но не победить.

– Ты совсем недавно тренируешься после травмы. Много ли пришлось пропустить?

– Много, где-то полтора месяца. Потом еще я долго вкатывалась, просто скользила, потому что нельзя было прыгать. Отек не сходил. Поэтому не много у меня было времени на восстановление прыжков. Было тяжело.

– Как это вообще случилось?

– Это произошло на ОФП. Я крутилась на спиннере, прыгала с него. Это был всего лишь двойной риттбергер. Неудачно приземлилась прям на спиннер, и у меня нога... Очень неприятно было. Очень больно! Приехала врач. Буквально за 2-3 минуты нога огроменной стала. Я думала, что в обморок упаду. Было ощущение, что уже отключаюсь.

– Как тебе удалось в итоге вернуться? Не думала бросить фигурное катание?

– Надо преодолевать трудности. Я задумалась, кстати, о том, что вдруг я вообще не смогу выйти на лед. Это как у некоторых спортсменов – травма и все. Но я себя подбадривала тем, что у меня этапы Гран-при, мне надо выходить, делать и соревноваться, – сказала фигуристка.

Реакция Плющенко на оценки Костылевой – боль в 5 кадрах