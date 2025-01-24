Коган об изменениях в правилах отбора в финал Гран-при России с 22 января: «Никто ничего не собирался менять, это предполагалось сразу же»
22 января Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала изменения регламента турнира, который пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.
Ранее фигуристы отбирались на соревнования по итогам серии Гран-при России. Теперь в регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате России, причем с коэффициентом 1,5.
«По итогам сезона распределяется призовой фонд, как это было раньше. Спортсмены на всех соревнованиях получают очки за занятые места. Как и в позапрошлом году, в финал попадают по результатам двух этапов Гран-при и чемпионата страны.
В прошлом году, так как финал был совмещен со Спартакиадой сильнейших, чемпионат не учитывался. В этом вернулись к прежней системе. Никто ничего не собирался менять, это предполагалось сразу же», – сказал гендиректор ФФККР.
В сезоне-2022/23 фигуристы отбирались в финал Гран-при по рейтингу, сформированному после этапов Гран-при. Очки за участие в чемпионате России не начислялись.
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